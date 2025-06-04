Электронный каталог из 898 отчетов охватывает Костанайскую и Актюбинскую области с 1934 года

Фото: пресс-служба Минпрома

В рамках 15-го международного горно-металлургического конгресса Astana Mining & Metallurgy Комитет геологии Минпрома принял в бессрочное пользование электронный каталог исторических геологических отчетов, переведенных в электронный формат компанией Eurasian Resources Group (ERG), сообщает Kazpravda.kz

Электронный каталог из 898 отчетов охватывает Костанайскую и Актюбинскую области с 1934 года. При этом эти отчеты были оцифрованы и снабжены удобной системой поиска и географической привязкой, что значительно упрощает их анализ и применение. Каталог включает векторные геологические карты, что позволяет использовать данные в современных геоинформационных системах.

«Передача архива – это вклад ERG в цифровизацию отрасли страны. Геологические данные теперь доступны для государства, науки и всех желающих. Мы рассматриваем проект как пример успешного партнерства и открыты к дальнейшему сотрудничеству», – отметил председатель Комитета геологии МПС РК Ерлан Акбаров.

Каталог будет использоваться для повышения качества геологоразведочных работ, принятия обоснованных решений в области недропользования, поддержки образовательных и научных инициатив, а также укрепления инвестиционной привлекательности Казахстана.