Эта работа имеет стратегическое значение, так как цифровая геологическая база повышает прозрачность, доступность и оперативность геологоразведочных данных, способствует развитию аналитики и упрощает работу недропользователей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане активно реализуется масштабный проект по цифровизации первичной геологической информации, который открывает новые возможности для эффективного недропользования, аналитики и привлечения инвестиций, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство промышленности и строительства РК

По итогам 2024 года в цифровой формат было успешно переведено 1 905 976 единиц геологических данных, включая бумажные документы, графику, магнитные ленты и картриджи. Это позволило достичь 42% общего объема цифровизации, что в два с лишним раза больше показателя предыдущего года.

Всего за 2023-2024 годы оцифровано: 2,7 млн единиц геологической информации, включая более 2,47 млн бумажных и графических носителей, свыше 75 тысяч магнитных лент, 50 тысяч картриджей.

В 2025 году планируется перевести в цифровой формат еще 1,2 млн единиц, что позволит достичь показателя в 86% от общего объема информации, подлежащей цифровизации.