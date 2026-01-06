Расти должны не только цены

Колонка обозревателя
Асель Муканова

Время размеренных про­цедур, меланхоличных прогулок, зарождающихся­ романов и философских размышлений на фоне курортных пейзажей – именно так санаторный отдых часто описывался в классической литературе, которую я обожаю.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Первые мои опыты по этой час­ти примерно так и проходили: родители, с которыми я ездила отдыхать, лечились, а я заводила знакомства и набиралась жизненной мудрости. Жизнь в санаториях казалась юной деве довольно скучной, но это компенсировалось достойным питанием и возможностью ничего не делать.

Со временем оздоровительные поездки стали частью ухода за стареющими родителями. Нужно было проследить, чтобы каждый успел пройти все необходимые процедуры и при этом не получил никаких осложнений. И вот пришло время, когда я уже езжу в санатории одна. И даже не знаю, ради чего больше: необходимости поправить здоровье или возможности убежать от бесконечных домашних обязанностей.

В Сарыагаш мы едем попить минеральную водичку, очис­титься, так сказать, и познать южное гостеприимство. В Бурабай – подышать свежим воздухом, к тому же это ближайший к столице курорт. Кто не боится расстояний и выбирает оптимальное соотношение цены и качества, отправляются в «Сос­новый бор» под Костанаем. А те, кому нужны уникальные грязи и соленая рапа, предпочитают «Мойылды» под Павлодаром.

Надо признать, санаториев в Казахстане хватает на любой вкус и кошелек. И спрос на такой отдых никогда не падает. Для многих это одна из обязательных статей расходов хотя бы раз в год. Некоторые ездят в одно и то же место годами, несмотря на то что все больше процедур и услуг предоставляются там за дополнительную плату.

– Раньше в том же санатории «Щучинский» грязелечение было поставлено на широкую ногу, и все процедуры входили в стоимость путевки. Сейчас все будто для галочки, – сетует местная жительница.

И правда, получить нормальное лечение – целый квест. Пос­ледний мой отдых в санатории «Коктем» в Алматы занял всего неделю, а потому за оплаченную сумму полагался лишь минимум процедур с регулярностью через день. Хочешь больше – плати. Либо, как я, довольствуйся режимом, чистым воздухом, вкус­ной пищей и здоровым сном, что, без сомнений, уже немало.

– Отдала за 10 дней более полумиллиона, но и там за массаж нужно было доплачивать отдельно! – возмутилась знакомая после недавнего возвращения из легендарного санатория «Окжетпес».

Здесь, в курортной зоне Бурабая, бесплатно отдыхает в основном так называемый контингент. Для остальных же цены просто баснословные. Но стоит ли оно того? Если учитывать достойный сервис и окружающую природу, то наверное. Но в плане оздоровления за эти деньги можно пройти весь чекап и профилактику в той же больнице УДП, например.

Пару лет назад я и сама заплатила миллион тенге за четверых в ЛОК «Балхаш». Шикарные апартаменты, современное оборудование, достойный досуг – даже свой кинотеатр имеется! Расположен на берегу Балхаша, так что лечение можно совмещать с пляжным отдыхом. Но и там не обошлось без ложки дегтя: питание оставляло желать лучшего, а под конец мы и вовсе отравились.

Надо равняться на лучших и регулярно повышать не только цены на путевки, но и уровень предоставляемых услуг.

