Равнение на «Келешек мектептері»

Образование
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Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

В рамках национального проекта акцент делается на подготовке педагогов и профориентации детей

Фото пресс-службы Минпросвещения РК

Министерство просвещения проинформировало о том, что проект «Комфортная школа», который предложено переименовать в «Келешек мектептері», находится в самом разгаре реализации. Напомним: в его рамках планируется построить 217 школ нового формата. 105 из них уже принимают учеников.

В стенах новых учебных заведений, где имеются предметные кабинеты, STEM-лаборатории, школьники могут заниматься исследованиями, собирать роботов, обжигать горшки, петь, танцевать, играть в баскетбол, развивать актерские или ораторские навыки. Не остаются в стороне и дети с особыми образовательными потребностями. Для них открыты специальные кабинеты инклюзии, где психологи, логопеды и дефектологи помогают им учиться и творчески развиваться.

Как отметили в министерстве, особый упор сделан на воспитательном процессе. «Келешек мектептері» базируется на системе вечных ценнос­тей, среди которых – справедливость, трудолюбие, нравственность и концепции «Адал азамат». Ребятам прививают уважение к старшим, труду, ответственному отношению к делу. Также обучают практическим навыкам, чтобы молодежь могла лучше адаптироваться к жизни.

Важный аспект проекта – ранняя профориентация учеников. Уже в начальной школе детей знакомят с различными профессиями, проводят игры и конкурсы. С седьмого класса за школьниками закрепляются наставники. Вместе с ними ребята составляют планы обучения, посещают мастер-классы и пробуют себя в разных профессиях. В итоге к выпускным классам ученик подходит с четким пониманием того, кем он хочет быть и где желает учиться.

Для эффективной координации и управления этим процессом разрабатывается специальная цифровая платформа «Мансап компасы». Она поможет учащимся осознанно выбирать дальнейший образовательный курс.

Одна из задач комфортных школ – подбор квалифицированных педагогов. С этой целью разработана специальная программа для учителей, которая направлена на освоение новых педагогичес­ких подходов, современных методик и цифровых инструментов.

Как сообщили в Минпросвещения, на сегодня более трех тысяч педагогов прошли курсы повышения квалификации в рамках этой программы. В дальнейшем планируется, что все учителя будут охвачены ей. Это обеспечит единый стандарт развития профессиональных компетенций по всей стране.

Особое внимание уделяется молодым, талантливым и креативным педагогам. Для их привлечения в школы налаживается системное сотрудничество руководства школ с ведущими педагогическими вузами.

Также в проекте активно внедряются принципы эффективного управления. Приоритет при назначении директоров отдается участникам проекта «1 000 лидеров изменений в образовании». Как отметили в ведомстве, в будущем успешные управленческие практики и образовательные стандарты, опробованные в «Келешек мектептері», будут масштабированы на всю республику через специальную систему управления на базе Национальной академии образования им. Ы. Алтынсарина.

Министр просвещения Гани Бейсембаев отметил, что за последние шесть лет в Казахстане достигнут беспрецедентный результат – построено более тысячи современных учебных заведений на миллион ученических мест. Почти половина комфортных школ строится в сельской местности. Таким образом, более 200 тыс. сельских детей смогут получить современное образование.

В столице открыто девять новых школ, это позволило частично решить проблему трехсменного обу­чения. Дети учатся в просторных, светлых классах, оснащенных современной техникой, а родители и учителя отмечают позитивные изменения.мм

#Образование #школа #Комфортная школа #Келешек мектептері

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