Разбронированы продукты питания из госматрезерва

Эвакуированные граждане и спасатели обеспечены всем необходимым, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

Из государственного материального резерва разбронированы 264 тонн продуктов питания: мука, макароны, крупа гречневая, мясные консервы, предназначенных для обеспечения продовольствием эвакуированных граждан из города Кульсары Атырауской области.

Также разбронировано 92 тонны продуктов питания для 7 тысяч мобилизованных военнослужащих, задействованных в ликвидации паводка в Атырауской и Западно-Казахстанской областях.

Ранее для борьбы с паводками для нужд Акмолинской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Мангистауской областей из государственного материального резерва разбронированы специальная и инженерная техники, комплекты постельных принадлежностей, мотопомпы, полевые кухни.