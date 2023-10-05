Разгулу чиновничьей фантазии нужно поставить заслон – Токаев о лишних требованиях к учителям

По словам президента, преподаватели имеют право работать в спокойной, стабильной и предсказуемой атмосфере

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Прекратить давление на преподавателей путем частого изменения квалификационных требований потребовал глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на Республиканском съезде педагогов в Астане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

«Важная роль отводится педагогической практике студентов старших курсов. Вузам необходимо теснее взаимодействовать со школами, чтобы будущие учителя глубже погружались в реальный образовательный процесс. С каждым годом в стране растет количество высококвалифицированных педагогов, получивших магистерскую степень, – сегодня их уже свыше 21 тысячи. Это профессионалы, которые способны интегрировать в обучение самые передовые методики», – сказал президент.

По его словам, они могут составить основной корпус будущих руководителей организаций образования нового типа.

В целом, по словам Токаева, предстоит обновить систему оценки и повышения квалификации педагогов.

«В то же время хочу подчеркнуть: профильному министерству следует прекратить давление на преподавателей путем частого изменения квалификационных требований. Разгулу чиновничьей фантазии нужно поставить заслон, преподаватели имеют право работать в спокойной, стабильной и предсказуемой атмосфере. Около 60% педагогических кадров готовятся в региональных вузах. Поэтому особое значение имеет поддержка молодых учителей на уровне регионов. Акимам следует создавать благоприятные условия для подготовки и трудоустройства педагогов», – заявил глава государства.