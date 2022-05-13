Фото: Kazpravda.kz
Экономика
Размер МРП увеличен в Казахстане
Диасов Ораз
корреспондент

В уточненном республиканском бюджете на 2022-2024 годы увеличен размер отдельных расчетных показателей в 2022 году, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Такая норма заложена в Законе «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2022-2024 годы».

Документом, подписанным Президентом 13 мая, с 1 апреля 2022 года минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты устанавливается в размере 20 191 тенге, а минимальный размер пенсии – в 48 032 тенге.

При этом размер месячного расчетного показателя для исчисления пособий и иных социальных выплат увеличивается до 3 180 тенге, тогда как ранее его размер на текущий год был 3 063 тенге.

Величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат составит 37 389 тенге.

При этом, в документе сказано, что средства, направленные на пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет, предусмотрены с учетом повышения их размеров:

- с 1 января 2022 года на 7 процентов;

- с 1 апреля 2022 года на 4 процента.

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