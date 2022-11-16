Размер пособий по инвалидности в ноябре озвучили в Минтруда

За 10 месяцев казахстанцам выплатили более 364 млрд тенге в виде государственных социальных пособий по инвалидности и потере кормильца, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

В октябре 2022 года из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий по инвалидности было направлено 28,3 млрд тенге, по случаю потери кормильца – 8,4 млрд тенге, отметили в ведомстве.

По данным министерства, по состоянию на 1 ноября 2022 года численность получателей государственных социальных пособий по инвалидности составляет 530,8 тыс. человек, по случаю потери кормильца – 171,7 тыс. человек.

"Размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца зависят от группы и причины инвалидности, количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом «О республиканском бюджете» на соответствующий финансовый год", - пояснили в МТСЗН.

Так, на 1 ноября 2022 года средний размер государственных социальных пособий по инвалидности составил 53 364 тенге, государственных социальных пособий по случаю потери кормильца – 48 877 тенге.