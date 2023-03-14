Разрушенные дома, горы мусора и бродячие собаки – как живут поселки под Астаной

Корреспондент Kazpravda.kz подготовил фоторепортаж о том, как живут поселки Караоткель и Каражар, которые находятся всего в получасе езды от столицы Казахстана.

Фото: Kazpravda.kz

Тихие и пустые улицы. Разрушенные дома и горы мусора возле них - такая обстановка царит в поселках близ Астаны. Находятся они всего в 20 километрах от столицы. Это менее получаса езды на машине.

Такую картину здесь можно наблюдать повсюду - от края до края поселка.

Немало тут и бродячих животных. Бывшие домашние любимцы теперь выживают на улице как могут.

Проблемы здесь и с линиями электропередачи. Все давно обветшало.