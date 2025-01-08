Развитие дорожной инфраструктуры – на контроле депутатов

Мажилисмены от партийной фракции AMANAT Болатбек Нажметдинулы и Данабек Исабеков находятся с рабочей поездкой в городе Шымкенте

Фото: пресс-служба Мажилиса РК

Депутаты ознакомились с ходом строительства железнодорожного переезда по улице Момынова, а также встретились с местными жителями.

В рамках проекта над железной дорогой будет возведён четырёхполосный подвесной мост, оснащённый пешеходным переходом, а также установлены светофоры. Строительство началось в ноябре 2024 года. В настоящее время решается вопрос получения для госнужд нескольких частных земельных участков, которые попадают в зону застройки объекта, остальные работы ведутся в соответствии с планом.

Осмотрев объект, депутаты отметили необходимость контроля за качественным и своевременным выполнением строительных работ.

– Как известно, одна из главных проблем мегаполиса – транспортные пробки. А такие подвесные мосты и развязки облегчают передвижение населения и повышают уровень безопасности. При проектировании такого масштабного объекта следует учитывать предложения и мнения местного населения. Призываю специалистов, отвечающих за качество строительных работ, усилить контроль, – сказал Болатбек Нажметдинулы.

В Шымкенте строится ещё один подвесной мост по улице Тленшина. Сдать оба объекта в эксплуатацию планируется к концу 2025 года. Реализация проектов поспособствует улучшению качества жизни горожан, повышению эффективности движения транспорта, а также обеспечению транспортной безопасности.

Напомним, с 5 января мажилисмены работают в регионах. Депутаты информируют население о принятых законодательных новшествах, изучают и систематизируют самые значимые проблемы. Итоги решения наиболее актуальных вопросов, поднятых избирателями, будут совместно с Правительством рассмотрены на одном из пленарных заседаний Мажилиса.