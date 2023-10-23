Развитие тесной кооперации обсудили в правительстве РК с главой провинции Аньхуэй

Стороны обсудили ряд вопросов взаимодействия между Казахстаном и провинцией в различных сферах

Фото: пресс-служба правительства РК

Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр провел встречу с председателем Народного правительства провинции Аньхуэй (КНР) Ван Цинсянем, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Стороны обсудили ряд актуальных вопросов взаимодействия между Казахстаном и провинцией в различных сферах, а также обменялись мнениями о перспективах его дальнейшего развития.

В частности, Роман Скляр отметил высокую заинтересованность казахстанской стороны в развитии тесной кооперации с провинцией Аньхуэй в торгово-экономической, индустриально-инвестиционной, транспортно-логистической областях и призвал китайских партнеров активнее изучать широкие производственные, инвестиционные и торговые возможности Казахстана, налаживать взаимовыгодные связи с деловыми кругами РК.

Со своей стороны, Ван Цинсянь отметил важность поднятых первым заместителем премьер-министра вопросов и выразил готовность Народного правительства провинции к активной их проработке.

Председатель Народного правительства особо акцентировал внимание на плодотворное сотрудничество ведущих компаний региона с казахстанскими предприятиями, а также выразил заинтересованность в налаживании тесных контактов с регионами РК.

В завершение встречи собеседники договорились поддерживать контакты по актуальным вопросам двустороннего взаимодействия.