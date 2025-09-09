Развивать производство электроэнергии на базе технологий чистого угля намерены в РК

Правительство,Энергетика
122
Дана Аменова
специальный корреспондент

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства о мерах по реализации Послания Президента-2025 поднял вопрос использования угля в производстве электроэнергии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министр энергетики  Ерлан Аккенженов доложил, что в Казахстане разработан план мероприятий по развитию электроэнергетической отрасли, предусматривающий ввод дополнительно более 26 ГВт новых генерирующих мощностей до 2035 года.

Планом предусмотрено развитие альтернативной энергетики (ВИЭ и атомные электростанции) и дальнейшее развитие угольной генерации на базе технологий чистого угля.

Министр подчеркнул, что при подтвержденных колоссальных запасах энергетического угля в 33,6 млрд тонн нецелесообразно полностью отказываться от имеющихся энергоисточников, работающих на угле.

В этой связи, строительство новых, а также модернизация действующих угольных станций будет базироваться на технологиях чистого угля, соответствующих экологическим требованиям и нормам с минимальным воздействием на экологию.

Данное предложение поддержал Премьер-министр РК Олжас Бектенов.

«Надо увеличивать генерацию, основанную на угле. Как бы не говорили об энергии солнца, ветра и других, уголь ничего заменить не может. Поэтому надо уметь правильно его использовать. Есть чистые технологии, поэтому продолжайте»,— сказал Олжас Бектенов.

#уголь #производство #Правительство #электроэнергия

