Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства о мерах по реализации Послания Президента-2025 поднял вопрос использования угля в производстве электроэнергии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министр энергетики Ерлан Аккенженов доложил, что в Казахстане разработан план мероприятий по развитию электроэнергетической отрасли, предусматривающий ввод дополнительно более 26 ГВт новых генерирующих мощностей до 2035 года.

Планом предусмотрено развитие альтернативной энергетики (ВИЭ и атомные электростанции) и дальнейшее развитие угольной генерации на базе технологий чистого угля.

Министр подчеркнул, что при подтвержденных колоссальных запасах энергетического угля в 33,6 млрд тонн нецелесообразно полностью отказываться от имеющихся энергоисточников, работающих на угле.

В этой связи, строительство новых, а также модернизация действующих угольных станций будет базироваться на технологиях чистого угля, соответствующих экологическим требованиям и нормам с минимальным воздействием на экологию.

Данное предложение поддержал Премьер-министр РК Олжас Бектенов.