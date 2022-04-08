Заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов встретился с представителями University of Arizona.

Встреча прошла в рамках исполнения поручения Главы государства по переформатированию системы высшего образования под запросы экономики, в том числе путем открытия филиалов ведущих зарубежных вузов. Стороны обсудили модель сотрудничества с Северо-Казахстанским университетом им. М. Козыбаева.

Следует отметить, что University of Arizona – общественный научно-исследовательский университет со 136-летней историей. Согласно классификации Карнеги учреждений высшего образования, университет относится к категории R1, то есть это вуз с высоким уровнем исследовательской деятельности. University of Arizona входит в диапазон 101–150 Шанхайского рейтинга (ARWU) и занимает 124-е место по версии Times Higher Education.

В 2021 году между Министерст­вом образования и науки РК, University of Arizona и Северо-Казахстанским университетом им. М. Козыбаева был подписан меморандум о сотрудничестве, предусматриваю­щий, в частности, передачу казахстанского вуза в доверительное управление University of Arizona.

По информации пресс-службы Премьер-министра РК, для повышения конкурентоспособности регионального университета планируется применить лучшие образовательные практики University of Arizona. Также в рамках сотрудничества будут разработаны образовательные программы по модели University of Arizona. У казахстанских студентов появится возможность получения двойного диплома: казахстанского вуза и University of Arizona. Активное развитие получат программы академической мобильности.

В своем выступлении вице-премь­ер поручил Министерству образования и науки, другим уполномоченным госорганам провести всю необходимую организационную работу и осущест­вить первый прием студентов филиала университета Arizona в СКУ в сентябре текущего года.

Планируется привлечь к преподаванию в филиале зарубежных профессоров, а также ведущих отечественных ученых. Это позволит осуществлять на базе двух вузов передовые научные исследования и международные проекты. Данная инициатива будет способствовать расширению интернационализации высшего образования и формированию точек роста в североказахстанском регионе.