Реабилитацию детей-жертв насилия будут проводить в Жамбылской области

Для этого будет создана база детей, требующих особого внимания, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона
Вопросы безопасности среди несовершенолетних рассмотрены на очередном заседании консультативного совета при прокуратуре области.
Как считают в ведомстве, реализация пилотного проекта позволит определить круг таких детей и в то же время ориентировать госорганы на повышение эффективности индивидуальной профилактики.
– Только по итогам 2023 года совершено 69 преступлений, где жертвами преступных посягательств стали несовершеннолетние. Каждый такой ребенок нуждается в особой поддержке и учете, вплоть до его полной реабилитации. Однако на сегодня ни один орган не отвечает за реабилитацию несовершеннолетних жертв насилия, ограничиваясь лишь принятием мер в первые сутки, – отметил прокурор области Нургалым Абдиров.
Он пояснил, что соглансо алгоритму, предусматривается выезд по месту проживания ребенка специальной комиссии, и в случае установления факторов, представляющих угрозу совместным решением, временно помещать его в Центр социальных и специальных услуг.