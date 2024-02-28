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Реабилитацию детей-жертв насилия будут проводить в Жамбылской области

Общество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Для этого будет создана база детей, требующих особого внимания, передает  Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона

Фото: Kazpravda.kz

Вопросы безопасности среди несовершенолетних рассмотрены на очередном заседании консультативного совета при прокуратуре области.

Как считают в ведомстве, реализация пилотного проекта позволит определить круг таких детей и в то же время ориентировать госорганы на повышение эффективности индивидуальной профилактики. 

– Только по итогам 2023 года совершено 69 преступлений, где жертвами преступных посягательств стали несовершеннолетние. Каждый такой ребенок нуждается в особой поддержке и учете, вплоть до его полной реабилитации. Однако на сегодня ни один орган не отвечает за реабилитацию несовершеннолетних жертв насилия, ограничиваясь лишь принятием мер в первые сутки, – отметил прокурор области Нургалым Абдиров. 

Он пояснил, что соглансо алгоритму, предусматривается выезд по месту проживания ребенка специальной комиссии, и в случае установления факторов, представляющих угрозу совместным решением, временно помещать его в Центр социальных и специальных услуг.

#дети #проект #база #насилие #реабилитация #профилактика

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