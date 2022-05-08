Реакция Головкина на поражение Альвареса

Казахстанский боксер Геннадий Головкин поздравил Дмитрия Бивола (20-0, 11 КО) с победой над Саулем «Канело» Альваресом (57-2-2, 39 КО), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

«Поздравляю с победой! Это было солидно. Так держать!» — написал Головкин в твиттере.

Дмитрий Бивол победил Сауля Альвареса единогласным решением судей и защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA Super. Сразу после боя «Канело» потребовал реванша, Бивол согласился. Если их второй бой пройдет в сентябре, это означает, что запланированную трилогию Альвареса с Головкиным придется перенести на более поздний срок.