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Экономика
Реакция на плачевную ситуацию
Азамат Саменов, ведущий эксперт АО «Институт экономических исследований» (ERI)

В Послании Глава государства акцентировал внимание на высоком уровне износа инфраструктуры – сетей электроснабжения, водопроводных и теплокоммуникаций.

«В стране изношены две трети сетей электроснабжения, 57% тепловых коммуникаций и поч­ти половина водопроводных сетей. Эти цифры говорят сами за себя. Искусственное сдерживание тарифов чревато веерными отключениями, авариями и, как итог, угрозой здоровью и жизни граждан», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

С точки зрения экономической теории высокий уровень износа фондов (выше 50%) – уже критический, поскольку может привести к разрушению имеющихся активов. По данным статистики, потери тепловой энергии в 9 056,8 тыс. Гкал могут быть сопоставимы с коммунальными нуждами всех промышленных предприятий страны.

Если исключить потери тепловой энергии только в Карагандинской области (1 321,3 тыс. Гкал), ВКО (1 037,9 тыс. Гкал) и в Алматы (1 350,6 тыс. Гкал), то на эту энергию (теоретически) можно обеспечить теплом население Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областей, ЗКО и Шымкента. Фактически потери тепловой энергии – это дополнительные расходы для производителей и конечных потребителей – бизнеса и населения.

По износу сетей теплоснабжения список возглавляют следующие регионы: Алматы (58,2%), СКО (50,4%), Атырауская (37,4%), Павлодарская (35,8%), Кызылординская (31,4%), Туркестанская (28,6%) области.

Предложение Президента о переходе к новой тарифной политике на монопольных рынках – «Тариф в обмен на инвестиции» – реакция на текущую ситуацию в этой сфере.

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