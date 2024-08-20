Реализация послания президента: Диверсификация экономики и создание промышленного каркаса РК

Экономика , Правительство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

В рамках исполнения поручений главы государства, данных в Послании народу Казахстана «Экономический курс Справедливого Казахстана» правительством принят ряд системных мер по диверсификации экономики, стимулированию отечественного производства и полноценного запуска системы офтейк-контрактов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Для развития обрабатывающей промышленности в текущем году приняты меры по совершенствованию  законодательства, сокращению административных барьеров, выделению льготного финансирования и внедрению новых инструментов стимулирования отечественного производства. Особое внимание уделяется перспективным направлениям, таким как: машиностроение, нефтехимия, углубленная переработка металлов,  автомобилестроение и др.

В результате по итогам полугодия в данном секторе наблюдается положительная динамика с совокупным показателем 105,1%. По вкладу в ВВП обрабатывающая промышленность на сегодня сохраняет третье место после горнодобывающей и торговли – 13,3%.

Благодаря нововведениям в законодательстве предприятия обрабатывающей промышленности и крупные горнодобывающие компании подписали 25 соглашений, обеспечивающих внутреннюю переработку первичного алюминия и медного сырья. Так, в 2023 году объем переработки алюминия составил 51 тыс. тонн, что на 20% больше по сравнению с 2022 годом и на 70% по сравнению с 2021 годом. В 2024 году планируется увеличить переработку до 72 тыс. тонн.

В области Абай реализуется проект нового медеплавильного завода. В рамках ввода крупнейшего предприятия до 2029 года объемы производства меди планируется увеличить с 450 тыс. до 750 тыс. тонн.

Производство стали планируется увеличить до 10 млн тонн за счет расширения ТОО «Qarmet» и запуска новых проектов по производству стали специального назначения («Казахсталь»). Кроме того, компания ERG совместно с BAOWU Steel в городе Рудный планируют запуск производства горячебрикетированного железа. Углубленная переработка железорудного сырья позволит обеспечить 100% сырьевую базу для сталелитейных производств.

В машиностроительной отрасли планируется дальнейшее развитие железнодорожного кластера с освоением на действующих производствах практически всей линейки продукции для ж/д транспорта и магистральных путей: от мелких изделий до грузовых полувагонов. Реализация данных проектов позволит повысить уровень локализации в железнодорожном машиностроении до 50% к 2030 году.

В нефтегазовом машиностроении налажено производство частей для насосов и компрессоров, кранов, клапанов, вентилей, арматуры для трубопроводов, баков и цистерн. В скором времени будет запущено производство запорной арматуры, насосного, компрессорного и гидроциклонного оборудования, винтовых насосных систем и расширение производства нефтегазового оборудования.

В автомобилестроении ведется поэтапный переход на более сложный уровень сборки транспортных средств. Автопроизводителями выполняются обязательства по поэтапному доведению доли мелкоузловой сборки (CKD) до 50% от общего объема производства к 2027 году. В рамках развития автокомпонентной базы в малых промышленных зонах городов Костанай и Алматы реализуются проекты по производству сидений, пластиковых деталей и мультимедийных систем.

В строительной индустрии отечественные производители на сегодня покрывают потребности внутреннего рынка в базовых строительных материалах: по бетону на 100%, цементу  на 93,7%, сухим строительным смесям на 98,3%. До 2029 года планируется реализация 170 новых проектов, в том числе по производству санфаянса, напольных покрытий, фиброцементных панелей, обоев, керамических плиток, облицовочных кирпичей, теплоизоляционных, кровельных и фасадных материалов. Это позволит увеличить долю местного содержания в стройиндустрии до 85%.

Продолжается работа по наращиванию производства бытовой техники за счет привлечения новых инвесторов, таких как китайская компания HKC Corporation и южнокорейская Samsung Electronics  на базе действующего предприятия ТОО «Silk Road Electronics» в городе Сарань.

Для обеспечения предприятий широким доступом к инфраструктуре совершенствуется деятельность специальных экономических и индустриальных зон. В рамках принятых законодательных поправок по итогам 1 полугодия текущего года имеются положительные результаты.

Так, с 1 января текущего года предоставление льгот участникам СЭЗ производится дифференцированно, в зависимости от вложенных инвестиций по принципу: «чем больше инвестиций – тем больше льгот». Такой подход стимулирует привлечение капиталоемких, инновационных производств с высокой добавленной стоимостью.

Работа по расширению перечня приоритетных видов деятельности СЭЗ и привлечение большего количества предприятий обрабатывающей промышленности продолжается. Также прорабатывается вопрос унификации сроков функционирования всех СЭЗ до 2049 года, что создаст стабильные условия для долгосрочных инвестиций и развития.

Важным направлением является поддержка отечественных товаропроизводителей и загрузка мощностей предприятий.

Для этого в рамках государственных закупок были установлены изъятия из национального режима более 4 тыс.  товаров отечественного производства, которые будут закупаться в приоритетном порядке у местных производителей. Среди них товары легкой промышленности, машиностроения, химической, металлургической, строительной и мебельной промышленностей, а также продовольственные товары.

Во исполнение поручений Главы государства по увеличению объема отечественных товаров в регулируемых закупках и полноценного запуска системы офтейка в прошлом году отечественными производителями заключено 179 долгосрочных договоров и офтейк-контрактов на реализацию их продукции на общую сумму 66 млрд тенге.

При Правительстве функционирует специальный Совет по привлечению инвестиций (Инвестиционный штаб), который активно работает над решением оперативных и системных вопросов инвесторов и бизнеса. Благодаря тесному сотрудничеству с зарубежными партнерами, Казахстан активно привлекает инвестиции в перспективные проекты, что способствует качественному прорыву и интеграции страны в глобальные цепочки добавленной стоимости.

Принят перечень крупных проектов по созданию кластеров высокого передела в приоритетных направлениях обрабатывающей промышленности. В их число вошли 17 проектов в металлургической и химической отраслях, нефтегазохимии, автомобилестроении и других сферах. Эти инициативы направлены на углубленную переработку сырья и развитие смежных отраслей, что будет способствовать устойчивому росту экономики в целом.

#экономика #промышленность #диверсификация

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