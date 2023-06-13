Реализация программы по гуманному сокращению численности бродячих животных в Талдыкоргане пока приводит лишь к новым проблемам: на волю выпускают покалеченных собак

В Талдыкоргане начавшееся полтора месяца назад внедрение программы ОСВВ вызвало огромный общественный резонанс: собаки, «прошедшие» через местную службу отлова, и гибнут, и мучаются от последствий неудачной стерилизации. Социальные сети заполнены фотографиями и видео жертв: у животных расходятся швы, из незаживающих ран сочится кровь. Некоторые публикации еще более шокирующие: на местах хирургического вмешательства у собак образуются не то опухоли, не то огромные отеки от воспаления. В итоге таких покалеченных животных забирают на передержку зооволонтеры, спасают их в частных ветклиниках на пожертвования неравнодушных горожан.

Самая известная в области Жетысу защитница четвероногих – директор ОФ «ЗООКЛУБ» Вероника Гузенко – документально фиксирует каждый такой факт изувеченья животных.

– 27 мая мы хотели забрать двух собак, – рассказывает об одном из многочисленных случаев Вероника Юрьевна, – однако одна собака умерла после операции, а вторую после этой кастрации пришлось везти в клинику Алматы. Там нам дали заключение, что это не кастрация и даже не операция. С этим документом мы обращаемся в полицию. Возможно, случай будет квалифицироваться как статья 316 Уголовного кодекса РК «Жестокое обращение с животными, повлекшее его увечье». Юристы ЗООКЛУБа делают все возможное, чтобы защитить животных: все документы, фотографии и видео о нарушениях закона мы отправили в Астану и ждем ответ.

На каждую операцию по стерилизации государство выделяет в среднем 10 тыс. тенге на одного кобеля и порядка 17 тыс. – на самку. А в целом на реализацию программы ОСВВ в Талдыкоргане и близлежащих населенных пунктах предусмотрено более 51 млн тенге.

Между тем выигравшая тендер компания согласно своему ценовому предложению все работы производит на сумму практически вдвое меньшую. Конкурс прошел поздно, в апреле, к тому же немало времени заняла подготовка места для временного содержания собак в промышленной зоне города, прямо по соседству с частными жилыми домами. Победитель – ТОО «Казнурпроект» – ранее данным видом деятельности не занимался и значится как «научно-исследовательская и проектная компания». Как бы то ни было, теперь фирма отлавливает, содержит, стерилизует, вакцинирует и выпускает на волю бесхозных собак Талдыкоргана, а также из Ескельдинского, Коксуского и Каратальского районов.

– Ежедневно производим отлов собак гуманным способом: для этого используются петля, фиксатор, сетки, – подробно разъясняет исполнительный директор ТОО «Казнурпроект» Нуржан Баймухамбетулы. – Далее собак доставляют в пункт временного содержания, после осмотра и заключения ветеринарных специалистов проводится кастрация и стерилизация животных. После этого они содержатся под наблюдением в отдельно стоящих вольерах от 8 до 15 дней, в зависимости от сложности операции. А уже после вакцинации и стерилизации мы чипируем собак, внося данные на портал учета животных Tanba, и выпус­каем в среду их обитания – туда, где они были ранее отловлены.

Методом проб и ошибок

Повышенный общественный интерес сделал свое дело: журналистов пригласили в пункт размещения отловленных собак, продемонстрировав и операционную, и вольеры, где содержат собак после стерилизации, и даже большой казан, полный еды, стоя­щий, правда, под открытым небом. Кормят здешних постояльцев два-три раза в день, объяс­няют специалисты, хотя нормы предусматривают одноразовое питание. Недалеко от «кухни» – помещение для эвтаназии. Ее, уточнили местные сотрудники, проводят только по показаниям специалиста.

В клетках – более 30 взрослых собак и 15 щенков. У животных – чашки с водой. Отдельно содержится десяток стерилизованных и кастрированных животных. Количество их, уточняют сотрудники службы отлова, постоянно меняется: кого-то забирают старые или новые хозяева, других после операций и чипирования отпускают. Кстати, по этим самым зеленым «биркам» на ушах и узнают городские волонтеры очередных покалеченных здесь скальпелем собак.

В маленькой операционной, сделанной в одном из кабинетов типичной двухкомнатной конторы предприятия, как раз закончили очередное вмешательство. На столе – оскопленная собака в наморднике, в метре от нее – умывальник, где молодой хирург моет руки. В день он проводит 5-6, а иногда и более подобных операций.

– Это все в рамках, по нормам и правилам реализации программы, – отвечает исполнительный директор фирмы-поставщика на прямой вопрос о «кровавых» фотографиях собак из пункта отлова. – Официально от правоохранительных органов или ответственных лиц жалоб по реа­лизации программы не поступало. Все ведется в рамках закона.

По-своему объяснили ситуацию в курирующем этот процесс областном управлении ветеринарии. Истекать кровью после операции – процесс естественный, считает главный специалист управления, делая упор на то, что в других регионах страны работа по программе ОСВВ и вовсе не ведется.

– Мы не говорим, что довольны, – дает оценку работе пункта отлова руководитель отдела областного управления ветеринарии Дархан Абильбаев. – Этот проект реализуется в пилотном режиме. Даже хорошие хирурги не дают гарантий. Наши ветеринарные врачи до этого времени занимались только сельскохозяйственными животными. Сейчас они открыли операционный кабинет. Из Алматы пригласили хирургов, обучили их. Некоторым собакам хорошо сделали операцию.

На многочисленные жалобы зоозащитников ответ один: хоть с недостатками, но исполнение программы гуманного сокращения численности животных идет. А она, как оказалось, не предусмат­ривает особых условий ни для собак, ни для людей: на постоянный лай и душераздирающий вой собак жалуются и обитатели близлежащего частного сектора. Жители района «Спецгородок» написали заявление об этом в надзорный орган. Сотрудники организации отлова подтвердили, что проверки по этому поводу были, и сейчас они ждут официальный ответ и готовы перенести вольеры «на сотню метров дальше». Но решит ли это проблему – большой вопрос.

Бессердечие в законе?

Зооволонтеры тем временем отправили заявления в Генпрокуратуру и Минсельхоз.

– Нами выявлены 24 пункта, которые нарушают не только условия тендера, но и законы Республики Казахстан, а также права ее граждан, – демонстрирует кипу документов Вероника Гузенко. – Они жестоким образом отлавливают собак железными травмирующими петлями. Сам отлов разместили в десяти метрах от жилого сектора. Изоляторы, которые должны быть в селах Карабулак и Балпык би, перенесены в Талдыкорган. Это не только постоянный шум, но и вирусные инфекции, которые остаются в земле, где жила больная собака, до десяти лет и не выводятся никакими обработками.

То есть под самыми окнами людей – настоящий очаг инфекций. И ужасная антисанитария. Изначально у отловленных животных не было ни еды, ни даже чашек. Кормили собак помоями из ресторанов, рожками на воде. Все это нами зафиксировано. После обращений в контролирующие органы территорию пункта отлова просто закрыли на замок. А управление ветеринарии на все эти нарушения закрывает глаза.

А больше всего боятся зоозащитники, что скоро жертв «недохирургии» может стать гораздо больше: на территории отлова готовят дополнительные вольеры. Их число, уточнили местные сотрудники, доведут до ста. Сюда будут привозить собак, пойманных в соседних селах. Это тоже, по заверению организации, не является нарушением.

– Норм и требований для расположения пункта временного содержания животных как таковых нет, – поясняет Нуржан Баймухамбетулы. – Он может находиться в любом месте, которое согласовано с заказчиками, местными исполнительными и правоохранительными органами.

– Все предъявляемые сейчас требования относятся к приюту для бродячих животных, а его должен строить акимат, – продолжает Дархан Абильбаев. – Если в дальнейшем построят питомник, то тогда уже будем работать согласно всем пунктам требований закона. Но на данный момент выделен только земельный участок, и когда начнется строительство, неизвестно. Зоозащитники требуют остановить работу. Но люди не могут ждать, у нас каждый день фиксируют укусы. Работаем ради народа.

Ежедневно, поясняют в ветеринарном ведомстве, в службу отлова поступает от 10 до 20 звонков от жителей с просьбами или поймать бродячих собак, или… забрать ставшее по каким-то причинам ненужным домашнее животное. Работу останавливать нельзя ни на день, уточняют в ветуправлении, аргументируя это и возможными вспышками инфекций, и рисками нападений на людей.

Конечно, отрицать этот факт невозможно – многие переживают за свою безопасность, да и далеко не все горячо любят четвероногих. Однако при этом никто не отменял элементарную жалость и просто человеческое отношение к отлавливаемым животным. Но, похоже, безмолвие братьев наших меньших, «сырость» законодательной базы ОСВВ и черствость ее исполнителей приводят к страданиям ни в чем не повинных животных. Их незавидная бродяжная судьба ведь тоже результат халатности и бессердечности людей. Но это, как говорится, совсем другая история.