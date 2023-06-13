Реализация программы по гуманному сокращению численности бродячих животных в Талдыкоргане пока приводит лишь к новым проблемам: на волю выпускают покалеченных собак
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Диана Калдыбек, область Жетысу
Стремясь к гуманизму, больше года назад в стране приняли Закон «Об ответственном обращении с животными», который предусматривает отказ от применяемого раньше умерщвления бродячих животных и переход к программе ОСВВ, что означает «отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск». Но пока, к сожалению, для них эта долгожданная свобода оборачивается медленной и мучительной смертью. Как говорится, хотели, как лучше…