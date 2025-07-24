В Правительстве состоялось заседание Совета по привлечению инвестиций под председательством первого заместителя Премьер-министра Романа Скляра, в ходе которого также рассмотрены вопросы реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Фото: пресс-служба правительства РК

В ходе заседания одобрены основные условия Соглашений об инвестициях по двум проектам в агропромышленном секторе.

Первый проект предусматривает строительство комплекса по глубокой переработке зерна с участием турецкой компании «Tiryaki Agro». Планируемая производственная мощность составит 250 тыс. тонн переработанной пшеницы и 80 тыс. тонн гороха в год. Общий объем инвестиций – порядка 160 млрд тенге.

Утверждены условия по второму проекту – строительство агрохимического комплекса по производству удобрений и пестицидов с участием другой турецкой компании «YDA Group». Мощность производства составит 150 тыс. тонн продукции в год, при объеме инвестиций в размере 168 млрд тенге.

Оба проекта направлены на развитие глубокой переработки сельхозсырья, повышение уровня продовольственной безопасности, импортозамещение и расширение ассортимента продукции с высокой добавленной стоимостью.

При ежегодных объемах заготовки зерна в Казахстане на уровне 16-17 млн тонн и учетом того, что порядка трети идет на экспорт, развитие внутренней переработки, охватывающей до 260 видов продукции, открывает дополнительные возможности для диверсификации экономики и устойчивого роста агропромышленного комплекса.

Кроме того, Инвестштаб продолжает системную работу по формированию благоприятного инвестиционного климата. В фокусе – совершенствование нормативной базы, снижение административных барьеров и обеспечение стабильных условий для реализации инвестиционных инициатив в приоритетных отраслях экономики.