Как рассказали в областном управлении здравоохранения, реанимобили уровня С оборудованы аппаратом искусственной вентиляции легких, дефибриллятором, кардиомонитором, инфузионным насосом и другой медтехникой, необходимой для экстренной реанимации и интенсивной терапии. Остальные машины также укомплектованы всеми необходимыми аппаратами для неотложной медпомощи.

– Техника предназначена для района Алтай, Глубоковского, Катон-Карагайского, Курчумского, Маркакольского, Зайсанского, Тарбагатайского, Уланского и Шемонаихинского районов, – пояснили в управлении. – Транс­порт полностью готов к оказанию экстренной помощи.

Это второе за последние пять лет крупное обновление автопарка областной станции скорой медпомощи. В 2020 году регион получил 75 автомобилей. Ежедневно диспетчерская служба принимает почти тысячу звонков, а бригады совершают до 600 выездов. Только в минувшем году медики совершили более 251 тыс. выездов, и за каждым – реальная помощь пациентам. Новые автомобили станут надежными помощниками службы здравоохранения на селе.