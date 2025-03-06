Ребенка насмерть сбили рядом со школой в Астане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщили в ДП Астаны, по факту наезда на ребенка возбуждено уголовное дело.

Установлено, что водитель грузового автомобиля, двигаясь по улице Бейсекбаева, на пересечении с улицей Кенесары при повороте допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил дорогу в установленном месте на разрешающий сигнал светофора.