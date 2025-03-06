Ребенка насмерть сбили рядом со школой в Астане

Транспорт
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Дана Аменова
корреспондент

Трагедия произошла на пересечении улиц Бейсекбаева и Кенесары, передает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщили в ДП Астаны, по факту наезда на ребенка возбуждено уголовное дело.

Установлено, что водитель грузового автомобиля, двигаясь по улице Бейсекбаева, на пересечении с улицей Кенесары при повороте допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил дорогу в установленном месте на разрешающий сигнал светофора.

«В результате полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. Ведется следствие. В отношении водителя избирается мера пресечения. ДП Астаны предупреждает всех участников дорожного движения о необходимости строгого соблюдения ПДД.  Водители обязаны соблюдать скоростной режим, быть предельно внимательными при проезде перекрестков и пешеходных переходов. Родителям настоятельно рекомендуется не оставлять детей без присмотра при переходе дороги и регулярно напоминать им о правилах безопасного поведения на проезжей части», – детализировали в правоохранительных органах.

 

 

#Астана #полиция #ребенок #авто

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