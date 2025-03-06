Ребенка насмерть сбили рядом со школой в Астане

Трагедия произошла на пересечении улиц Бейсекбаева и Кенесары, передает Kazpravda.kz
Как сообщили в ДП Астаны, по факту наезда на ребенка возбуждено уголовное дело.
Установлено, что водитель грузового автомобиля, двигаясь по улице Бейсекбаева, на пересечении с улицей Кенесары при повороте допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил дорогу в установленном месте на разрешающий сигнал светофора.
«В результате полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. Ведется следствие. В отношении водителя избирается мера пресечения. ДП Астаны предупреждает всех участников дорожного движения о необходимости строгого соблюдения ПДД. Водители обязаны соблюдать скоростной режим, быть предельно внимательными при проезде перекрестков и пешеходных переходов. Родителям настоятельно рекомендуется не оставлять детей без присмотра при переходе дороги и регулярно напоминать им о правилах безопасного поведения на проезжей части», – детализировали в правоохранительных органах.