Ребенка сбили на "зебре" в Актау: пострадавший находится в коме – СМИ

12-летнего мальчика сбили на пешеходном переходе в городе Актау, он находится в коме, передает Kazpravda.kz со ссылкой на lada.kz.

Дорожный инцидент произошёл 10 апреля в 15:25 в 17 микрорайоне Актау.

Установлено, что 12-летний мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Незатормозивший на «зебре» водитель Toyota Camry сбил его.

Пострадавшего доставили в детскую больницу.

У 12-летнего мальчика врачи диагностировали тяжёлую открытую черепно-мозговую травму, вдавленный перелом височной кости с переходом на основание черепа. Также зафиксирована острая эпидуральная гематома правого полушария, ушиб и отёк головного мозга тяжёлой степени. Кроме этого, у него развилось массивное субарахноидальное кровоизлияние и пневмоцефалия. Он получил травматический шок, постгеморрагическую анемию тяжёлой степени.

Его в срочном порядке прооперировали врачи. Операция длилась 1 час и 20 минут.

Специалистам понадобилось провести трепанацию черепа и удалить эпидуральную гематому.

Мальчик находится в состоянии комы первой степени. Подключён к аппарату ИВЛ.

По данному факту ведётся расследование.

Скриншот с видео lada.kz