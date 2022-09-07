Ребенок умер, играя в старом холодильнике в ЗКО

Трагедия произошла в районе Байтерек Западно-Казахстанской области. Тело ребенка обнаружила 27-летняя мать, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По словам женщины, трое ее малолетних детей играли на улице. Ближе к вечеру она позвала их домой, но пришли только двое.

Женщина в течение часа искала младшего сына по всей округе. Зайдя во двор своего дома, она решила заглянуть в старый нерабочий холодильник, где и обнаружила тело ребенка.

Молодая мать вызвала скорую помощь, но врачи констатировали смерть.

По результатам медицинского исследования установлено, что причиной смерти стала "механическая асфиксия вследствие аспирации дыхательных путей с желудочным содержимым".

"Этот холодильник имеет автоматическую систему запора, располагающуюся в металлической ручке на двери. Если толкнуть дверь, замок защелкнется. Открыть холодильник изнутри не получится, пока не потянешь за ручку снаружи", – объяснили в полиции.

Факт зарегистрирован как несчастный случай.