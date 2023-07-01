Ребенок умер от укуса змеи в Алматинской области

Происшествия
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Искакова Айдана
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Врачи боролись за его жизнь 2 дня.

Фото: Kazpravda.kz

В пресс-службе Управления здравоохранения Алматинской области сообщили о смерти ребенка после укуса змеи, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"27 июня в 13:35 в приемное отделение Кегенской районной больницы поступил 9-летний мальчик в крайне тяжелом состоянии с диагнозом "укус змеи". Ему провели дезинтоксикационное лечение в реанимационном отделении и по схеме протокола ввели двойную сыворотку против змеиного яда. Пациент находился под контролем управления здравоохранения. Врачи-токсикологи и реаниматологи Центра детской неотложной медицинской помощи №1 города Алматы прибыли в районную больницу, где были согласованы лечебные мероприятия", - говорится в сообщении облуправздрава.

Отмечается, что проведен консилиум с врачами анестезиологами-реаниматологами, токсикологами республиканского уровня.

"В отделении реанимации пациенту было оказано лечение в соответствии с клиническим протоколом. Но, несмотря на своевременное оказание интенсивной реанимационной помощи, 29 июня была зафиксирована биологическая смерть мальчика", - сообщили в пресс-службе.

По данным управздрава, в 2022 году в Алматинской области врачи спасли 24 человека от укусов змей.

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