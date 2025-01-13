Переднеазиатского леопарда снова запечатлели фотоловушки в Мангистауской области

Экология
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Дана Аменова
корреспондент

Устюртский заповедник продолжает оставаться важным местом обитания для этого редчайшего вида, находящегося на грани исчезновения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира Минэкологии

Фото сгенерировано нейросетью Midjourney

Сотрудники Устюртского государственного природного заповедника завершили очередную проверку фотоловушек, установленных в рамках международного Проекта по изучению и охране переднеазиатского леопарда.

Проект осуществляется при поддержке грантов National Geographic и фонда Segré, а также в сотрудничестве с Conservation X Labs, BRCC и АСБК.

С 29 октября по 21 декабря 2024 года фотоловушки четырежды зафиксировали переднеазиатского леопарда на территории заповедника.

Эти данные подтверждают, что Устюртский заповедник продолжает оставаться важным местом обитания для этого редчайшего вида, находящегося на грани исчезновения.

«Возвращение переднеазиатского леопарда – символ восстановления экосистемы Устюрта и результат наших совместных усилий. Этот успех мотивирует нас продолжать работу по изучению и защите этого редкого хищника», – отмечают представители заповедника.

Напомним, адаптивный камуфляж позволяет животным эффективно скрываться от потенциальных хищников и добычи в суровых условиях их среды обитания.

Кроме того, ранее в нацпарке «Көлсай көлдері» обнаружили редкое и трогательное зрелище — самку снежного барса с тремя подросшими котятами.

Снежный барс и туркестанская рысь в национальном природном парке «Кольсайские озера» попали в фотоловушки на Кольсае. Камеры зафиксировали удивительные кадры этих редких животных. В ночное время на территории парка был замечен снежный барс, уверенно ведущий себя в своей естественной среде.

Манул, редкий дикий кот, был зафиксирован в каменистых массивах Шетского и Актогайского районов Карагандинской области.

 

#Минэкологии #Мангистауская область #леопард #Фотоловушки

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