Реестр отечественных товаропроизводителей внедрят в РК

Фото: пресс-служба правительства РК

На заседании правительства под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрели меры поддержки казахстанских товаропроизводителей, сообщает Kazpravda.kz

В соответствии с поручением президента по обеспечению доли казахстанских товаров и услуг в закупках в размере 60% проводится системная работа. Одна из ключевых мер – внедрение Единого реестра отечественных товаропроизводителей.

«Очень важно, чтобы в реестр вошли только реальные предприятия, выпускающие продукцию, обладающие производственными мощностями, имеющие планы и перспективы развития. Предприятия, попавшие в реестр, будут получать меры государственной поддержки в приоритетном порядке», – подчеркнул Олжас Бектенов.

К участникам реестра будут предъявляться встречные требования: модернизация производства, повышение конкурентоспособности, рост заработной платы. Мониторинг деятельности предприятий будет осуществляться в режиме онлайн – для снижения коррупционных рисков – на основе цифрового скрининга.