Референдум-2024: Избирательные участки открылись в Астане

На всех участках наблюдается активность жителей столицы, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

В Астане начали работать избирательные участки. На всех участках наблюдается активность жителей столицы.

Всего с 7 часов утра в Астане работают 460 участков, 352 из них – открытые, 34 – закрытые, 74 расположены в дипломатических представительствах и посольствах.

Узнать о своем избирательном участке жители Астаны могут четырьмя способами онлайн:

- На официальном веб-сервисе: https://referendum.astana.kz/

- Через чат-бот в Telegram: https://t.me/referendum_astana_bot

- Через единый контакт-центр iKomek, по телефону 109

- В мобильном приложении «Smart Astana» в разделе «New» – «Поиск участка референдума». Скачайте приложение на App Store или Google Play.