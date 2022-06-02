Референдум – это возможность показать себя как личность, свою гражданскую зрелость – доктор юридических наук

В Нур-Султане представители религиозных объединений города собрались и обсудили предстоящий референдум. Член рабочей группы по внесению изменений и дополнений в Конституцию, доктор юридических наук Индира Аубакирова разъяснила собравшимся готовящиеся конституционные изменения.

О целях предстоящего общереспубликанского референдума представителям религиозных объединений столицы рассказала Член рабочей группы по внесению изменений и дополнений в Конституцию, доктор юридических наук Индира Аубакирова.

"Референдум – это возможность вам показать себя, как личность, свою гражданскую зрелость, показать, что ваше мнение имеет значение, как гражданина этой страны, и вы имеете право его выразить. Люди веками воевали, чтобы добиться этого права – права голоса. А у нас оно есть, и мы можем выразить свое мнение относительно того, согласны ли мы жить в новой республике - новом Казахстане – или мы предпочтем остаться в плену старых ценностей", - подчеркнула она.

Во время обсуждения представители религиозных объединений получили ответы на интересующие их вопросы, связанные с референдумом.