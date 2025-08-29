Референдум 2022 года зафиксировал беспрецедентный уровень консолидации нации

Президент
187
Дана Аменова
специальный корреспондент

Касым-Жомарт Токаев выступил на научно-практической конференции «Конституция и государственность: диалог права и будущего», посвященной 30-летию Конституции Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду 

Фото: пресс-служба Президента РК

По словам Главы государства, «Закон «О республиканском референдуме» был принят четверть века назад, но до сих пор по ряду причин народ не имел возможности голосовать по наиболее значимым вопросам.

«В обществе сложился спрос на то, чтобы наши граждане могли открыто высказывать свою позицию по всем вопросам, касающимся судьбы страны. Поэтому инициативу о проведении референдума поддержал весь народ. Люди с большим воодушевлением проголосовали за поправки в Конституцию.  Статья, гласящая, что «единственным источником государственной власти является народ», воплотилась в реальность. Это оказало существенное влияние на политические процессы в обществе. Отныне все важные решения в стране обсуждаются и принимаются всем народом», – сказал Касым-Жомарт Токаев.  

Также он добавил, что яркий пример – недавний референдум о строительстве атомной электростанции.

 

#Токаев #народ #конституция #референдум

