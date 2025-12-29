Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По его словам, за это время была продолжена работа по систематизации внутренней политики, формированию единых ценностных ориентиров. Принятие стратегического документа по внутренней политике позволило систематизировать работу госаппарата и четко определить идеологические приоритеты страны.

«2025 год стал для Казахстана этапом институционального закрепления президентских реформ. Принятие отдельного документа, определяющего основные принципы и направления этой сферы, стало важным шагом к повышению эффективности и адресности государственной политики. Внутриполитическая работа была тесно увязана с социально-экономическими преобразованиями. Несмотря на сложную внешнюю конъюнктуру, экономика демонстрировала устойчивый рост, продолжалась активная и масштабная модернизация социальной, инженерной, дорожной инфраструктуры. На этом фоне важной частью задаваемой Президентом государственной повестки стали усиление правопорядка, продвижение ценностей труда, повышение статуса рабочих профессий. Такой подход формирует основу общественной стабильности, укрепляет доверие к проводимой государственной политике», – отметил он.



Кроме того, 2025 год был также отмечен формированием долгосрочного вектора государства на масштабную цифровизацию и широкое внедрение технологий искусственного интеллекта.

«Цифровая трансформация рассматривается не как самоцель, а системный инструмент повышения эффективности различных отраслей экономики, качества государственных услуг и общей конкурентоспособности страны», – уточнил Ерлан Карин.

Вместе с тем, 2025 год также обозначил старт нового этапа политических реформ в стране. Инициатива Главы государства о переходе к однопалатному парламенту отражает курс на дальнейшее укрепление роли политических институтов и развитие политического диалога.

Также он добавил, что в целом 2025 год можно охарактеризовать как период качественной трансформации комплекса реформ в единую целостную модель развития Казахстана. Поступательная реализация политического курса Президента Касым-Жомарта Токаева выводит страну на новый магистральный путь развития. Сочетание институциональных изменений, экономического роста и новой общественной этики создает фундамент для дальнейшего устойчивого прогресса страны.