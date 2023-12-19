Реформы не ради реформ - казахстанский политолог об итогах 2023 года

О том, какие изменения произошли во внутриполитической жизни страны в 2023 году, мнением поделилась Наталья Калашникова, доктор политических наук, заведующая кафедрой Ассамблеи народа Казахстана Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, председатель Ассоциации кафедр АНК «Шаңырақ».

- Наталья Павловна, на ваш взгляд, как складывались события в 2023 году во внутриполитической жизни Казахстана? Какие главные изменения вы можете отметить?

2023 год - это особенный год в развитии современного Казахстана, поскольку он стал временем конкретной реализации тех реформ, которые были приняты на общенациональном референдуме в 2022 году.

Конституционные реформы уже реализованы на выборах в сенат, мажилис парламента и маслихаты всех уровней. Впервые заработала норма о смешанной или, как называют политологи, гибридной форме проведения выборов. Историческое значение для Казахстана имеет тот факт, что в парламент вошли шесть политических партий - такого представительства никогда не было за всю историю парламентаризма в Казахстане. Изменения и дополнения в соответствие с Конституционным Законом «О выборах», Законом «О политических партиях» коснулись институционального представительства в высшем законодательном органе страны. Наряду с пропорциональной системой (по партийным спискам) заработала мажоритарная. Мы видим, что в мажилис избраны депутаты не только по партийным спискам, но и представители гражданского общества, общественных объединений. И, что самое интересное, возможность проявить себя и попасть в высший законодательный орган страны, в том числе и в маслихаты, была представлена одномандатникам - самовыдвиженцам, из 98 депутатов Мажилиса - 29 одномандатников. Снижен регистрационный барьер для создания политической партии, прохождения в Парламент РК. Созданы депутатские фракции политических партий.

Заработала 30-процентная квота на выборах в мажилис и маслихаты для женщин, молодежи и представителей нашего общества с ограниченными возможностями, когда в избирательных партийных списках появились новые лица.

Избранный новый состав депутатов продолжает реализацию пакета реформ, предложенного президентом, через совершенствование законодательства в первую очередь, направленного на социально-экономические и общественно-политические изменения, модернизацию политической системы в целом.

И как результат, приняты или находятся в портфеле мажилисменов законодательные акты, направленные на изменения и дополнения Налогового и Бюджетного кодексов, миграционного и жилищного законодательства, о науке и технологической политике, местном самоуправлении, противодействии торговле людьми, о доступе к информации и общественному участию и др.

Среди интересных политических событий уходящего года, давно назревший в обществе запрос на выборность акимов районов и городов. Пилотные выборы, прошедшие в ноябре этого года в 17 регионах Казахстана показали отсутствие каких-либо сенсаций. По их итогам, 29 акимов остались при своих должностях. На 15 постов выбрали новых акимов, однако, процессы модернизации, предусмотренные реформами, показали возросший интерес к ним, задействован демократический инструмент активного гражданского участия в выборах.

Реформы, предложенные президентом Касым-Жомартом Токаевым, направлены на модернизацию и демократизацию всей политической системы. Это та система, которая эффективно развивает общественные институты, гражданское доверие, признаки консолидированной демократии, которыми являются верховенство закона, ясное разделение властей, энергичное и независимое от государства гражданское общество, безусловное уважение прав человека и политических прав.

Реформы сместили акценты на форме правления в стране. Триада политических инициатив "сильный президент – влиятельный парламент – подотчетное правительство" начала эффективно работать. Все эти политические реформы президент Токаев, можно сказать, начал с себя, когда предложил нормы о семилетнем сроке полномочий президента и возможности быть избранным не более одного раза, с утверждением, что в последующем они не могут быть изменены. Состоявшиеся осенью 2022 года выборы президента в Казахстане, на которых более 80 процентов избирателей подтвердили его семилетний мандат, открыли новую страницу в выборности президента, депутатов всех уровней законодательной власти и маслихатов.

Итоги политического сезона-2023 показывают, что реформы, прежде всего, проводятся не ради реформ. Они отражают принципы нового развития, благосостояния народа, где молодежная составляющая остается приоритетной. Индексы образования, культуры, уровень и продолжительность жизни населения и ряд других наиважнейших маркеров качества нации - становятся лакмусовой бумажкой доверия к власти и смыслу реформ, формирования социального благополучия и иммунитета.

- Изменения коснулись и представительства Ассамблеи народа Казахстана в Парламенте. Какие преобразования произошли в пространстве межэтнического согласия?

Если в прошедшие годы Ассамблею народа Казахстана в мажилисе парламента представляли 9 депутатов, то с января 2023 года, согласно конституционной реформе, 5 представителей АНК стали сенаторами. Очень много было на этот счет дискуссий, что сократились возможности представительства АНК. Но практика уже показала, что сенат как верхняя палата парламента как раз дает широкие возможности эффективно представлять всю совокупность интересов этнических групп Казахстана, включая и региональное участие. По рекомендации Совета АНК президент назначает депутатов от нее, по истечении пусть небольшого периода, можно отметить эффективность такого подхода, когда ее члены работают над законотворчеством разных сфер жизнедеятельности общества, поддерживая связь с регионами, институтами АНК.

.Чем отличается 2023 год: изменился формат проведения и обсуждения на сессиях АНК. Это позволило включить в орбиту обсуждения и принятия политических решений как можно больше представителей гражданского общества, коими являются этнокультурные объединения разных уровней. Поручение президента о подготовке Аналитического доклада о состоянии нациестроительства за годы независимости, видение перспективных трендов и прогнозов дальнейшего развития сферы межэтнических отношений, с обозначением проблемных зон и вызовов межэтнической стабильности и консолидации - показывает актуальность этих процессов для общества и государства.

Следует, справедливости ради, отметить, насколько изменилась деятельность АНК, ее институтов, с включением в реализацию конституционного принципа - общественное согласие, разные слои казахстанского общества: политические партии, научно-экспертное сообщество, молодежь. Изменились подходы к политическому управлению данной сферой, предложены инструменты, укрепляющие общественного согласие, языковую политику и политику формирования национальной идентичности. Тезис, что АНК - является ключевым ядром государственной этнополитики, является сегодня самым востребованным.

Изменилась сама структура АНК, укрепились такие ее важнейшие общественные институты, как Совет матерей, «Ассамблея жастары», научно-экспертный совет, совет медиации, ассоциация кафедр АНК «Шаңырақ» и предпринимателей. Знаете, есть такая древняя «асаровская» традиция у казахов, когда можно только всем миром, общими усилиями решать самые важные вопросы общества, данный тезис можно смело отнести к АНК.

- Президент Касым-Жомарт с разных высоких трибун предлагает инициативы мирового масштаба – от экономики и безопасности до экологии и мирового единства, продвигая Казахстан как глобальную диалоговую площадку. Какие события или инициативы вы бы отметили в 2023 году?

Мир сегодня очень напряженный. Меняется и внешнеполитическая повестка дня. Казахстан за этот год продемонстрировал ряд инициатив для развития сотрудничества и укрепления миропорядка, взаимодействия между странами. Многочисленные визиты нашего президента в зарубежные страны, участие глав иностранных государств в мероприятиях на площадке Казахстана говорят о том, что интерес к Казахстану достаточно высок.

В этом плане, казахстанские инициативы на полях 10-го юбилейного саммита Организации тюркских государств в Астане, где Казахстан выдвинул более 12 инициатив для объединения, совершенствования взаимодействия и развития доверия между странами-участниками, широко обсуждаются, берется во внимание наш положительный опыт.

Политической привлекательностью международного уровня отличаются Съезды мировых и традиционных религий, его решения, перспективность его результатов. К примеру, недавно состоялось XXI заседание Секретариата Съезда мировых и традиционных религий с участием представителей 23 стран мира. Обсуждались идеи и предложения, направленные на сохранение мира, укрепление диалога и культуры взаимного уважения и сотрудничества, главным мотиватором которых является Казахстан.

- Наталья Павловна, как вы считаете, чувствуют ли сейчас все эти изменения в различных сферах жизни государства сами жители страны, простые казахстанцы?

Наша кафедра Ассамблеи народа Казахстана ЕНУ имени Л.Н. Гумилева реализует ряд новых образовательных программ в магистратуре и докторантуре, направленные на подготовку профессиональных этнополитологов. Следует отметить, что благодаря реформам, стали возможными проекты, направленные на реформирование и развитие науки, образования, расширение научного проектирования.

К примеру, на кафедре реализуется научно-прикладной проект «Особенности межэтнических отношений в южном регионе за годы независимости» на примере пяти регионов и пяти крупных этносов, проживающих на юге Казахстана. Фокус-группы среди этнической молодежи показали, что большинство позиционируют себя с Казахстаном, поддерживают реформы и процессы по их успешной реализации. Раньше были такие настроения: «Я получу высшее образование, уеду за рубеж и буду там заниматься предпринимательством, работать и так далее». То сегодня тенденция такова, что казахстанцы считают, что получить образование за рубежом, возможно, престижно, но с той целью, чтобы вернуться в Казахстан и реализовать свой потенциал здесь. Это очень хорошая тенденция, когда есть желание возвратности и участия в реформах своей страны. Для того, чтобы человек смог себя реализовать, нужно потрудиться. Государство для этого создает условия, а теперь важно, чтобы сам гражданин реализовал свои возможности для того, чтобы приносить пользу государству.

За 2023 год изменилась не только этническая карта Казахстана, но и численность населения. Мы знаем, что по прогнозам, «20-тимиллионник» у нас предстоял в следующем году. Но уже в этом году мы имеем 20 миллионов населения - представителей разных этносов, проживающих на древней казахской земле. Нам важно формировать культуру совместного проживания в обществе, тогда потенциал развития Казахстана с учетом реформ будет реализован гораздо быстрее и полезнее для людей.