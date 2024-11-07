«Реформы президента планомерно повышают потенциал страны» – эксперт

С началом нового политического сезона по традиции активизируются дискуссии об эффективности социально-политических и экономических реформ в Казахстане.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Масштабность этого вопроса, с одной стороны, чрезвычайно важна, а с другой – дает возможность экспертам широко интерпретировать страновые достижения. Самый легкий путь для критики здесь – искать аналогии за рубежом или в прошлом, делая преждевременные выводы.

Страновые сравнения хоть и любопытны, но зачастую методологически неверны, поскольку каждая реформа уникальна и реализуется в условиях собственной исторической реальности. Кроме того, здесь имеют кардинальное значение внешние факторы, система государственного управления и конкретные социальные триггеры.

Если мы говорим о современных реформах в Казахстане, то они затрагивают фундаментальные сферы развития государства и планомерно повышают потенциал страны. Это прагматичный подход, который нацелен на институциональные перемены. Конечно, когда мы говорим о современниках, то каждый гражданин стремится увидеть радикальные перемены прямо сейчас. Но особенность работы в долгую – это именно пошаговые изменения без шоковых терапий.

Мы видим, что последовательные реформы президента Касым-Жомарта Токаева, которые реализуются в последние пять лет, имеют четкую логику, концептуальную форму, инструменты реализации и целевые показатели. Глава государства последователен в каждом решении, будь то внешнеполитическая доктрина, экономическая повестка или социально-политический ландшафт. Благодаря этим выверенным действиям в стране укрепляется внутренняя стабильность, повышается потенциал экономики и в пределах позитивной динамики сохраняются темпы социального прогресса, даже вопреки глобальным отрицательным событиям.

Мы остаемся надежными партнерами на международной арене, привлекаем инвестиции и запускаем самые серьезные инфраструктурные проекты от промышленности до энергетики, от транспорта до логистики.