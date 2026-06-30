Регион-донор столкнулся с нехваткой средств

В обращении отмечается, что атыраусцы, на протяжении многих лет вносящие значительный вклад в доходную часть бюджета республики, вдруг сами столкнулись с нехваткой средств для выполнения базовых социальных обязательств перед населением.

В запросе говорится, что доходы региона, по мнению депутатов, оказались искусственно завышены. В результате увеличился объем средств, изымаемых в республиканский бюджет: «Если в 2025 году из бюджета области было изъято 178,1 млрд тенге, то в 2026-м эта сумма выросла на 47% и достигла 262,4 млрд тенге. Одновременно объем целевых трансфертов, выделяемых региону, сократился с 71 млрд тенге в 2023 году до 13 млрд – в 2026 году».

По мнению экономистов, при расчетах не были учтены ключевые факторы: необходимость завершения крупного проекта на Тенгизском месторождении, отсутствие прежнего объема новых инвестиций, налоговые льготы в специальной экономической зоне, изменения налогового законодательства и особенности контракта по проекту «Тенгиз».

Что касается бюджета региона на текущий год, он утвержден в сумме 1 трлн 145,5 млрд тенге. Однако только за первые четыре месяца текущего года доходный план был недовыполнен на 80 млрд тенге. А значит, есть риск недофинансирования разных проектов, включая инфраструктурные. В связи с этим депутаты предлагают пересмотреть объем средств, изымаемых из бюджета Атырауской области в 2026 году.

Еще одно предложение депутатского запроса касается пересмотра методики расчета налогового потенциала донорских регионов, что даст возможность отказаться от завышенных коэффициентов, которые не учитывают необходимость завершения крупных инвестиционных проектов и реальную макроэкономическую ситуацию.

В то же время, по данным аналитиков, в прошлом году Атырауская область собрала в казну больше, чем планировала, но потратить все не смог­ла – 22,6 млрд тенге так и остались неосвоенными. К примеру, в сфере строительства недоосвоено 7,1 млрд тенге. Это ввод в эксплуатацию двух поликлиник, ремонт объектов образования, здравоохранения и культуры. В сфере сельского хозяйства в прошлом году было недоосвоено 6,7 млрд тенге. Из них 6,5 млрд – деньги, которые Атырауская область так и не получила из республиканского бюджета на поддерж­ку агропромышленного комплекса.

Безусловно, регион, имеющий большой экономический потенциал, должен максимально вкладывать в

инфраструктурные проекты. А для этого необходимо иметь достаточно средств в местном бюджете и правильно координировать их использование.

Следует отметить, что 18 июня 2026 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев по телефону заслушал доклады акимов четырех областей. В том числе и Атырауской. Президент обратил внимание акимов, что развитие регионов требует новых подходов. Акимам поручено принять действенные меры, направленные на укрепление экономического потенциала соответствующих областей, решение социальных вопросов, затрагивающих интересы граждан. Президент поставил задачу по ускорению темпов строительства объектов социальной инфраструктуры для детей и юношества, детских реабилитационных центров, поликлиник и больниц.