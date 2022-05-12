Региональная конференция МОТ: Профцентры стран Центральной Азии обсуждают совместные действия для смягчения последствий кризиса

Профсоюзы Центральной Азии под эгидой Международной организации труда в рамках двухдневной Региональной конференции для профсоюзов Центральной Азии: «Инклюзивность, устойчивость и жизнестойкость - профсоюзная политика для смягчения последствий кризиса» обсуждают меры по стабилизации социально-трудовой сферы в постпандемийный период.

Конференция организована Международной организацией труда (International Labour Organization, ILO) совместно с Федерацией профсоюзов Республики Казахстан в целях развития международного диалога, обмена мнениями и страновым опытом профсоюзов по выходу из экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Приветствуя участников, Председатель Федерации профсоюзов Республики Казахстан Сатыбалды Даулеталин напомнил, что в июне прошлого года Международная конференция труда приняла Глобальный призыв к действиям по восстановлению после кризиса COVID-19, повлиявшего на жизнь всего человечества.

«Как часть международного профсоюзного движения Федерация профсоюзов РК поддержала провозглашенную МОТ политику выхода из экономического кризиса и смягчения его последствий, обеспечивающую инклюзивность, устойчивость и жизнестойкость», - подчеркнул Сатыбалды Даулеталин.

Как сообщил Председатель ФПРК, в настоящее время Федерация профсоюзов РК развивает паритетное обсуждение с социальными партнерами дальнейших мер по нормализации ситуации в социально-трудовой сфере в постпандемийный период.

При этом он отметил важность поддержки со стороны Международной организации труда и Международной конфедерации профсоюзов.

«Федерация продолжает процесс инициирования ратификации Республикой Казахстан наиболее важных конвенций МОТ, направленных на дальнейшую имплементацию международных стандартов и норм в национальное законодательство, мы добились совместно с республиканскими объединениями профсоюзов включения в Генеральное соглашение вопроса ратификации 20 конвенций МОТ», - сообщил Председатель ФПРК.

Обращаясь к участникам конференции, он призвал зарубежных коллег в 2022 году к совместным действиям по активизации двусторонних и многосторонних связей с партнерами, выработки общей позиции выходу из социально-экономического кризиса в регионе.

Вместе с тем, Сатыбалды Даулеталин предложил проработать в сотрудничестве с МОТ пошаговый подход по дальнейшему развитию социального партнерства в странах – участниках конференции.

Со-организатор конференции - директор Бюро по деятельности трудящихся ACTRAV/ МОТ Мария Хелена Андре отметила важность совместного принятия эффективных мер в постпандемийный период.

Она также отметила, что профсоюзы должны инициировать шаги по выходу из кризиса, делая упор на поддержке незащищенных слоев населения, решению вопросов безработицы, сохранению рабочих мест и расширению профсоюзного членства для более эффективной защиты прав и интересов широких слоев трудящихся масс, в том числе и самозанятых.

«На данный момент мы должны мобилизовать все свои силы, касающиеся неустойчивых условий труда граждан. В наши задачи входит решать проблемы безработицы, ущемления прав женщин в секторе труда, молодежи, которая не имеет возможности обучаться", - подчеркнула Мария Хелена Андре.

В свою очередь заведующий отделом Европы и Центральной Азии ACTRAV/МОТ Сергеюс Гловацкас сделал акцент на полноправной роли профсоюзов в системе социального партнерства в вопросах преодоления кризиса.

Международный эксперт представил Антикризисную политику и рекомендации МОТ и презентовал Глобальный призыв МОТ к действиям по выходу из кризиса COVID-19, ориентированного на человека.

По его словам, правительства, организации работников и работодателей из 187 государств-членов Международной организации труда обязались проводить решительные и согласованные глобальные ответные меры в поддержку ориентированных на человека стратегий восстановления государств-членов МОТ.

«Такие вопросы, как повышение заработной платы, сохранения рабочих мест и защиты работников должны решаться сообща всеми сторонами социального партнерства на основе трудовых консультаций. В этой связи я подчеркну ключевую роль профсоюзов, как главных представителей работников», - отметил Сергеюс Гловацкас.

Между тем старший специалист по работе с трудящимися Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии Гоча Александрия отметил, что профсоюзы призваны продвигать принципы по выходу из кризиса, вызванного COVID-19.

«Не смотря на разный уровень развития социального партнерства в регионе, профсоюзы должны оставаться носителями прогрессивных изменений в пользу интересов работников. Никто не должен остаться за бортом и у профсоюзов есть много инструментов для решения проблемных вопросов путем многостороннего диалога. В этом и суть Глобального призыва к действиям, ориентированного на человека»,- сказал спикер.

Руководители делегаций национальных профцентров Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана рассказали о последствиях влияния пандемии на социально-трудовую сферу своих государств.

Председатель Федерации независимых профсоюзов Таджикистана Маликшо Нематзода отметил важность региональной конференции, направленной на обсуждение насущных вопросов, касающихся социальной защиты работников в странах Центральной Азии.

«Несмотря на трудные времена, впервые мы смогли организовать единую региональную структуру - Совет профсоюзов Центральной Азии. Совместными усилиями мы намерены продвигать принципы достойного труда и повышать благосостояние жителей наших стран. Наша задача в том, чтобы совместно с Международной организацией труда и нашими региональными партнерами, выработать инициативы, которые позволят гражданам стран Центральной Азии с наименьшими потерями выйти из постпандемийного кризиса», - подчеркнул Маликшо Нематзода.

О действиях Федерации профсоюзов Кыргызстана по выходу из кризиса рассказала руководитель делегации - заместитель председателя Федерации профсоюзов Кыргызстана Рысгуль Бабаева.

По ее словам, период после кризиса пандемии, при сохранении существующего дефицита бюджетов, высокой безработицы, низкой оплаты труда стал нелегким испытанием для граждан Кыргызстана.

«В целях уменьшения негативных экономических последствий для Кыргызстана, профсоюзы страны приняли участие в разработке Национальной программы развития Кыргызской Республики до 2026 года, Плана первоочередных мероприятий по минимизации последствий от внешних шоков», - подчеркнула Рысгуль Бабаева.

Заместитель председателя Федерации профсоюзов Узбекистана Яркун Файзуллаев, отметил, что были приняты меры по поддержке населения в виде освобождения малого бизнеса от имущественного и земельного налога, списание сумм по ним, расширения числа получателей пособия семьям с детьми, самозанятые граждане более 60 профессий были освобождены от уплаты подоходного налога.

В рамках конференции обсуждены действия национальных профсоюзов по выходу из экономического кризиса, вызванного пандемией, а также вопросы социального диалога, национальных программ по достойному труду, обмену опытом и знаниями.

Представляя антикризисные меры, принятые Федерацией профсоюзов Республики Казахстан, заместитель Председателя Федерации профсоюзов РК Гульнара Жумагельдиева, сообщила, что в пик пандемии в стране временно без работы осталось 1,2 млн. человек, а в сложном финансовом положении оказалось около половины взрослого населения страны. В этой связи Федерацией профсоюзов Казахстана также в целях поддержки населения был осуществлен ряд мероприятий.

«Во всех региональных профцентрах ФПРК были созданы «горячие линии» и оперативные штабы, которые осуществляли ежедневный контроль за соблюдением прав работников. Ни одно обращение трудящихся не осталось без профсоюзной поддержки, включая работников, не охваченных профсоюзным членством. За все это время в профсоюзные организации поступило более 14 тысяч обращений трудящихся. С начала пандемии оказана материальная помощь гражданам на общую сумму 500 млн. тенге», - рассказала Гульнара Жумагельдиева.

Кроме того, по ее словам, Федерацией профсоюзов был инициирован ряд обращений к социальным партнерам о недопущении массового высвобождения работников, задолженности по выплате заработной платы и социальным отчислениям, необоснованного ухудшения условий труда, а также по вопросам урегулирования системы доплат и надбавок отдельным категориям работников организаций образования, здравоохранения и оказания государственной поддержки отечественным товаропроизводителям.

С момента объявления в стране чрезвычайного положения Федерацией профсоюзов для нужд борцов с коронавирусом были переданы 3 санатория и 3 гостиницы.

По ее словам, в настоящее время вопросы повышения заработной платы, ее своевременной выплаты продолжают оставаться наиболее актуальными. По инициативе профсоюзов в действующем Генеральном соглашении на 2021-2023 годы закреплены такие вопросы, как ратификация 20-ти конвенций МОТ, в т.ч. Конвенции МОТ №131 «Об установлении минимальной заработной платы с особым учётом развивающихся стран», разработка Дорожной карты по реализации Концепции достойного труда, совершенствование системы оплаты труда, рассмотрение поэтапного повышения размера минимальной заработной платы, его ежегодной индексации.

«Нынешний год Федерацией профсоюзов РК объявлен Годом социального партнерства, в рамках которого намечен обширный комплекс мероприятий, направленных на улучшение благосостояния наемных работников, взаимодействия государства, работодателей и профсоюзов по вопросам социально-трудовых отношений», - отметила Гульнара Жумагельдиева.

По ее словам, для поддержания стабильности в трудовых коллективах, Федерация инициировала применение такого инструмента, как «Трудовые консультации» и предложила социальным партнерам закрепить данную практику на законодательном уровне как обязательный механизм социального партнерства.

Опытом узбекских профсоюзов поделился заведующий отделом организационной работы аппарата Федерации профсоюзов Узбекистана Камолиддин Исроилов.

«Следует отметить, что участие профсоюзных организаций в работе Республиканской Антикризисной комиссии как в центре, так и в регионах, позволило отслеживать и контролировать ситуацию в части обеспечения охраны труда и социальной защиты. После консультаций с Федерацией профсоюзов Узбекистана, Правительством был утвержден пакет поддержки бизнеса и предпринимателей, который предоставляет налоговые каникулы и преференции по кредитной задолженности, а также выделяет бюджетные ссуды отраслям, наиболее подверженным воздействию коронавируса», - сообщил Камолиддин Исроилов.

По его словам, более 2,5 миллиона граждан республики потеряли работу, около 400 тысяч предприятий временно прекратили свою деятельность или сократили рабочую нагрузку из-за воздействия коронавируса, более 200 тысяч семей находились за чертой бедности.

«На решение этих и других проблем в рамках консультаций с профсоюзами Антикризисным фондом при Министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана было выделено 200 млрд. сумов», добавил Камолиддин Исроилов.

Во второй половине дня конференции национальные профцентры презентовали программы по социальному диалогу.

Председатель Комитета по социально-экономическим отношениям и социальному партнерству ФПРК Саруар Кенжебулат рассказал об участии Федерации профсоюзов РК в разработке Закона «О социальном партнерстве» и Национального доклада о социально-трудовых отношениях в РК, а также инициативах по модернизации системы социального партнерства на всех уровнях, в том числе и Республиканской трехсторонней комиссии и других мерах поддержки интересов работников.

О построении Социального Диалога в посткризисный период в своих странах поделились заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов Таджикистана Исмоил Файзизода, заведующий отделом по защите социально-экономических интересов трудящихся аппарата ФПУ Махмуджон Исаев, заместитель председателя Федерации профсоюзов Кыргызстана Рысгуль Бабаева, заведующий социально-экономическим отделом по связям с общественностью и международным отношениям Федерации независимых профсоюзов Таджикистана Джамшед Юнусов.

По итогам первого дня конференции участники посетили Федерацию профсоюзов РК, где им был презентован фронт-офис ФПРК – «Юридическая клиника», Центр примирения Tatylasy Point и Учебный центр ФПРК Bilim Center и молодежный коворкинг-центр.

Форум продолжит свою работу 13 мая, в ходе которой участникам конференции будут презентованы учебное пособие МОТ для организаций работников «Преодоление кризисов, возникающих в результате конфликтов и стихийных бедствий», а также Руководство ACTRAV «Декларация МОТ о многонациональных компаниях: что в ней для трудящихся? Пути реализации». Также будет принят план действий по сотрудничеству между ACTRAV/МОТ и профсоюзами стран Центральной Азии.

Отметим, нынешняя конференция имеет особую значимость для профсоюзного движения Казахстана, поскольку она проходит в рамках первого официального зарубежного визита Миссии МОТ после ограничений, связанных с пандемией COVID-19.