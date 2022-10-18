Региональные электросети изношены на 65 процентов – Смаилов

Премье-министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства указал на высокий уровень износа энергетической инфраструктуры, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Алихан Смаилов отметил необходимость решения вопросов развития энергетической инфраструктуры.

«Текущий уровень износа региональных электрических сетей составляет около 65%. Схожие показатели износа у оборудования теплоэлектроцентралей. При этом в некоторых городах эта цифра составляет 80%. Поэтому необходима модернизация оборудования электростанций и котельных, реконструкция сетей. Для обеспечения стабильного роста экономики нам потребуется более 10 ГВт новых энергомощностей к 2035 году. Как видите, перед нами стоят непростые задачи, но ресурсы у нас имеются. Это и пригодная территория для развития возобновляемой энергетики, и богатые запасы ископаемых, планы по развитию атомной энергетики», - сказал премьер.

В целом, по его оценке, устойчивое развитие экономики страны напрямую зависит от стабильности работы энергетической отрасли.

«В настоящее время перед электроэнергетикой стоят серьезные вызовы. Они связаны с растущей потребностью экономики в энергии и необходимостью снижать негативное воздействие сектора на климат. Это глобальная дилемма, для решения которой необходимо найти баланс», - отметил Алихан Смаилов.

Он указал, что сейчас наблюдается тенденция к увеличению генерации электроэнергии из возобновляемых источников энергии. Но, тем не менее, более 80% производимой энергии приходится на ископаемые виды топлива.

«В ближайшей перспективе, с учетом геополитической ситуации, существенного изменения этого соотношения в отрасли не произойдет. При этом ставка будет делаться на применение современных технологий по улавливанию и утилизации углекислого газа, снижению выбросов в атмосферу. Конечно же, мы будем уделять повышенное внимание сохранению экологического баланса, расширению площадей зеленых насаждений», - добавил глава Правительства.