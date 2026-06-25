Региональным журналистам вручат ключи от квартир ко Дню работников СМИ

Президент
Дана Аменова
специальный корреспондент

Об этом сообщил Глава государства в Акорде, передает Kazpravda.kz  

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По поручению Президента в этом году впервые ключи от квартир будут вручены и журналистам, работающим в областях.  

Глава государства подчеркнул, что в сфере журналистики во все времена трудились мудрые, истинно патриотичные граждане, которые ставили интересы нации превыше всего.

«Они внесли огромный вклад в пробуждение самосознания, укрепление морального духа народа, занимались просветительством, призывая соотечественников к знаниям и науке. Вы достойно продолжаете славный путь, проложенный старшим поколением. Еще раз выражаю вам огромную благодарность. Государство неизменно поддерживает работников медиасферы и уделяет особое внимание улучшению их социальных условий. Стало доброй традицией ежегодное вручение ключей от квартир работникам средств массовой информации в канун профессионального праздника. Только за последние три года в Астане жильем были обеспечены 200 журналистов. Теперь мы расширяем масштабы этой инициативы», – сказал Касым-Жомарт Токаев. 

Также он считает, что требует особого внимания труд региональных корреспондентов, которые неустанно работают на информационном поле. Поэтому по его поручению в этом году впервые ключи от квартир будут вручены и журналистам, работающим в областях. В целом, в нынешнем году по всей стране жилье получат 66 работников информационной сферы.

#регионы #Акорда #СМИ #квартиры #журналисты

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