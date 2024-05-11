Регионы не проявляют интерес к контрактации ранних овощей – МТИ

QazTrade заключил договоры на поставку около 4 тыс. тонн сельхозпродукции, передает Kazpravda.kz

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Вопросы обеспечения внутреннего рынка необходимой плодоовощной продукцией в период межсезонья рассмотрены на совещании под председательством первого вице-министра торговли и интеграции Айжан Бижановой.

Ранее для недопущения значительных ценовых колебаний на овощи в межсезонье премьер Олжас Бектенов поручил проработать вопросы прямой контрактации с поставщиками из Узбекистана и Таджикистана.

На сегодня АО «QazTrade» уже заключило договоры с 12 регионами на поставку около 4 тыс. тонн ранних овощей.

«Со стороны АО «QazTrade» проведена вся необходимая работа. Нами заключены договоры на поставку овощей с АО «UZTRADE» Республики Узбекистан и агентством по государственным и материальным резервам при правительстве Республики Таджикистан и государственным унитарным предприятием «Таджагропромэкспорт», - сообщил первый заместитель генерального директора АО «QazTrade» Нурлан Кулбатыров.

Он также отметил, что сейчас прорабатываются вопросы логистики и стоимости овощной продукции.

По итогам совещания первый вице-министр Айжан Бижанова отметила низкую заинтересованность регионов в контрактации ранних овощей.