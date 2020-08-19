Регистрация авто с армянскими номерами подходит к концу в Казахстане

Общество
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Регистрация автомашин, ввезенных из Армении, подходит к концу в Казахстане. Она продлится до 1 сентября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Нур-Султана.   

20 мая 2020 года Правительством Республики Казахстан принято решение о регистрации транспортных средств, ввезенных на территорию Республики Казахстан до 1 февраля 2020 года (зарегистрированных в уполномоченном органе Республики Армения на граждан Казахстана).

"С 1 июня в Нур-Султане более 500 автовладельцев поставили на временный учет автомобили из Армении. К регистрации в спецЦОНе не приняты 42 автомашины, в основном из-за отсутствия необходимых документов и несоответствия требованиям технического регламента ТС. Для дальнейшей эксплуатации данных транспортных средств они ставятся на учет, но только при условии оплаты сбора за государственную регистрацию в размере 0.25 МРП, а также за свидетельство о регистрации ТС и государственный регистрационный номерной знак. Данная регистрация дает возможность эксплуатировать автомобиль, проходить технический осмотр на территории Казахстана и обязывает нести налоговые обязательства перед РК", – говорится в сообщении.

Отмечается, что при желании вывезти либо реализовать транспортное средство владелец может снять его с этой регистрации и получить ранее сданные регистрационные документы и государственные номерные знаки, выданные уполномоченным органом Армении.

"На сегодня большая часть автовладельцев воспользовались предоставленной возможностью, при этом транспортные средства с правосторонним управлением должны быть вывезены владельцами либо утилизированы. Напоминаем, транспортные средства с правосторонним управлением в 2006 году в Республике Казахстан законодательно запрещены к первичной регистрации. Переоборудованные с правостороннего на левостороннее управление автомобили подлежат регистрации только после предоставления свидетельства о безопасности конструкции автомобиля. Данное свидетельство выдается испытательными лабораториями, аккредитованными Министерством торговли и интеграции", – отметили в ДП.

В полиции подчеркнули, что транспортные средства, ввезенные из Армении, необходимо зарегистрировать до 1 сентября 2020 года либо вывезти за пределы Казахстана.

"Владельцев автомашин предупреждаем, что невыполнение требований данного постановления влечет административное наказание вплоть до размещения транспорта на специализированной стоянке", – заключили в ДП.

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