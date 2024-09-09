Регистрацию двух видов консервов для детского питания отозвали в Казахстане

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Согласно приказам председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава, прекращено действие свидетельства о госрегистрации двух видов биологически активной добавки к пище, сообщает Kazpravda.kz

По приказу от 21 августа 2024 года прекращено действие свидетельства о государственной регистрации продукта детского питания для детей раннего возраста, продукта прикорма, консервов мясных из гомогенизированного мяса птицы, стерилизованного в бульоне, название Semper «Индейка пюре».

Также согласно приказу от 5 сентября 2024 года считается прекратившим действие свидетельство о государственной регистрации продукта детского питания для детей раннего возраста, продукта прикорма, консервов мясных из гомогенизированного мяса птицы, стерилизованных в бульоне, название Semper «Цыпленок пюре».