На сегодня в поликлиниках открыто 660 отделений неотложной помощи, врачами они укомплектованы на 73,2%, на 100% - медсестрами и фельдшерами, готовыми оказать необходимую помощь пациентам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Как отмечают в министерстве, кабинеты неотложной помощи в поликлиниках играют важную роль в системе здравоохранения: они обеспечивают первичное обследование и лечение пациентов при острых состояниях, когда нет угрозы жизни, до приезда скорой помощи.

С этого года оказание неотложной медицинской помощи прикрепленному населению передано в ПМСП в часы работы организаций – с 08:00 до 20:00. Для этого работают 995 мобильных бригад (100% укомплектованности). Это позволит значительно разгрузить службы скорой помощи и ускорить обслуживание вызовов на дому.

В совокупности все изменения направлены на повышение доступности врачей ПМСП и сокращение сроков ожидания приема до 2-3 дней.

В Минздраве утвердили обновленный Стандарт первичной медико-санитарной помощи.

«Главное изменение – новый регламент рабочего дня врача общей практики. Рабочий день ВОП теперь составляет 8 часов: 6 часов — прием пациентов, 2 часа – оформление документации и плановые визиты. Такой режим позволяет повысить качество приема и снизить нагрузку на врачей», – пояснили в ведомстве.

К 2027 году все организации ПМСП перейдут на принципы общей практики. Терапевты и педиатры будут работать как профильные специалисты, входя в состав мобильных и мультидисциплинарных групп, добавили в министерстве.