Реконструированное здание акимата Алматы показали президенту

Президент
111

Программа рабочей поездки Главы государства в Алматы продолжилась посещением восстановленного здания городского акимата, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что в ходе реконструкции были применены современные материалы и технологии, которые сделали здание акимата значительно более энергоэффективным.

Учитывая историческую значимость здания, было принято решение сохранить его исторический архитектурный облик. Восстановлена мраморная отделка фасадов, внутренние декоративные элементы из латуни и натуральных камней воссозданы в первоначальном виде.

В настоящее время полностью завершены 3 павильона, в которых с октября прошлого года размещены 14 управлений и аппарат акима города.  

Президенту также было доложено, что сейчас продолжаются работы в павильоне № 4, который больше всего пострадал от пожара. Из-за воздействия высокой температуры несущая способность и железная конструкция купола были повреждены на 100 %, вследствие чего пришлось полностью демонтировать купол. Сегодня установлена новая конструкция, которая значительно легче прежней. Все строительные работы планируется завершить до конца февраля текущего года.

 

#президент #реконструкция #Здание акимата Алматы

Популярное

Все
Настоящий учитель – всегда лидер
Деньги 3.0: главное – зарабатывать по правилам
Амир и Асылжан – в четвертьфинале
Сейсмограф из запчастей
Квартира для сироток
Изменится «геополитический баланс»
Здесь будет город-сад… но чуть позднее
На участке голанского преткновения
Богатые богатеют
Индустрия воровства
Люди важнее техники
На орехи за огрехи
Попали в черный список
Виноваты родители
Срединный коридор открывается
Единством сильны
Как смена часового пояса отразится на жизни казахстанцев, рассказал мажилисмен
Есть пастбища, традиции и желание, но успеха нет
Религиозных радикалов задержал КНБ
Сирены и... спокойствие
Казахстанская Коко Шанель
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
Касым-Жомарт Токаев прибыл на переговоры с Джорджей Мелони
Президент провел встречу с Синди Маккейн
Токаев угостил гендиректора FAO алматинским апортом
Касым-Жомарт Токаев посетил музеи Ватикана
Вертолет МЧС привлекли к поискам пропавших рыбаков в Жамбылской области
Глава спортивного ведомства страны отметил снижение результатов национальной сборной
Два человека погибли в ДТП на трассе области Абай
Личные вещи Уинстона Черчилля выставили на торги в Нью-Йорке
Касым-Жомарт Токаев побеседовал с Папой Римским Франциском
Угроза обвала сохраняется на шахте «Майкаинзолото»
Мастерица из Семея воплотила в жизнь проект по вязанию веселой азбуки
Можно ли самостоятельно выучить казахский язык? Если да, то с чего начать?
Сенсация: Амир Омарханов обыграл первую ракетку AusOpen среди юниоров
Назначен гендиректор МАЭК
Президент Казахстана встретился с секретарем Святого Престола по связям с государствами
Алек Болдуин обвинен в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс
Поставку наркотиков из США под видом детских игрушек наладил казахстанец
Аида Балаева обсудила вопросы сотрудничества с министром культуры Италии
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны
Заседание Комиссии по демонополизации экономики прошло в правительстве
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
Снежный барс стал национальным символом Кыргызстана
Житель Тараза поджег новогоднюю елку
Димаш Кудайберген в новогоднюю ночь выступит для китайских телезрителей
Роналду признан лучшим бомбардиром мира-2023
Авиатранспорт Казахстана функционирует в штатном режиме
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта

Читайте также

Глава государства принял Оразалы Сабдена
Президент поручил акиму обратить внимание на транспортную с…
Глава государства раскритиковал главу МЧС
Президент обратился к жителям Алматы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]