Реконструкция канала протяженностью 15 км началась в Туркестанской области

Водное хозяйство
370

На сегодня дно канала полностью очищено, ведется подготовка к уплотнительным и бетонным работам, передает Kazpravda.kz

Фото: Минводресурсов РК

Туркестанский филиал РГП «Казводхоз» проводит реконструкцию канала К-17 в Мактааральском районе области. До конца этого года планируется забетонировать участок протяженностью 3,3 км. На сегодня дно канала полностью очищено, ведется подготовка к уплотнительным и бетонным работам.

Общая протяженность канала К-17 – 15 км, пропускная способность – 6,5 м³/с. Реконструкция объекта позволит снизить потери воды и повысить эффективность орошения посевных площадей.

«В работах задействована специальная техника. Туркестанский филиал «Казводхоза» внимательно следит за качественным и своевременным выполнением работ со стороны подрядной организации», – сообщил директор филиала Казыбек Бедебаев.

#Туркестанская область #канал #реконструкция

