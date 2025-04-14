Реконструкцию зданий железнодорожных вокзалов начали в Акмолинской области

Транспорт
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Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Реконструкция объектов будет проведена по принципу «под ключ»

Фото из архива областного управления пассажирского транспорта и автодорог

В Акмолинской области приступили к реализации крупного проекта «Ремонт железнодорожных вокзалов», сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Реконструкция объектов будет проведена по принципу «под ключ», начиная от проектирования, изыскательских работ, завершая строительно-монтажными работами.

Старт ремонту первого в области объекту — железнодорожному вокзалу станции «Курорт Боровое» — дан 13 апреля. Всего в регионе планируется обновить 16 вокзалов в Кокшетау, Щучинске, Атбасаре, Акколе, Макинске, Есиле, Ерейментау, Державинске, а также в населенных пунктах Жаксы, Жалтыр, Аршалы, Шортанды, Никольское (ст. Ельтай), Еркиншилик, Сарыоба и Уленты.

Вчера, 13 апреля, на железнодорожном вокзале Щучинска Бурабайского района состоялся официальный запуск работ в рамках рабочей поездки в регион вице-министра транспорта Максата Калиакпарова.

За реализацию проекта отвечают квалифицированные подрядные, проектные и надзорные организации, с опытом в   капитальном ремонте и благоустройстве инфраструктурных объектов. Основные подрядчики — ТОО «Жарқын Құрылыс» и «Integra Construction KZ».

В настоящий момент строители приступили к работе, параллельно продолжается проектирование и обследование других зданий железнодорожных вокзалов. Завершить реконструкцию всех объектов планируется до конца текущего года. 

За счет местного бюджета будут благоустроены привокзальные площади в едином архитектурном стиле с обновленными зданиями вокзалов.

Заказчик проекта по повышению комфорта, безопасности и качества обслуживания пассажиров, обновлению облика железнодорожной инфраструктуры региона — АО «НК «Қазақстан темір жолы».

#ремонт #реконструкция #вокзалы

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