Большинство из них – сотрудники крупных компаний с высоким уровнем дохода

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным газеты The Korea Herald, с начала года в отпуск по уходу за ребенком ушли 34,5 тысячи мужчин – рекордный показатель, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Большинство из них – сотрудники крупных компаний с высоким уровнем дохода, отмечает издание.

По действующему законодательству в стране право на отпуск по уходу за ребёнком сроком до полутора лет имеют оба родителя. При этом каждому из них полагается до 6 месяцев оплачиваемого отпуска. Размер выплат составляет около 1800 долларов в месяц.

Несмотря на меры поддержки семей, Южная Корея сохраняет мировой антирекорд по уровню рождаемости. Среди ключевых факторов – высокая стоимость жилья, дороговизна образования и содержания детей, а также уровень безработицы.