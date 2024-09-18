Рекордные 6 000 бегунов участвовали в Shymkent Marathon

Впервые общегородской пробег состоялся в 2016-м. А спустя еще два года был учрежден общественный фонд «Шымкент-марафон» и впервые представлена дистанция 42 195 м, маршрут которой сертифицировала Ассоциация международных марафонов и пробегов (AIMS). В тот раз на старт вышли менее 1 000 участников.

В 2022 году был проложен маршрут по центральным улицам города, что ознаменовало новый этап массового развития спорта в Шымкенте и не только, ведь для участия в марафоне приезжают также жители других городов Казахстана и даже соседних стран.

Чтобы участвовать в Shymkent Marathon, не­обязательно быть профессиональным легкоатлетом. Важнее вести здоровый образ жизни и регулярно заниматься физкультурой. К тому же привлекательным моментом является­ возможность выбрать подходящую для себя дистанцию.

Кому-то из участников важен результат, личный рекорд, а кому-то – просто возможность пробежаться­ в большой компании. Поэтому более короткие дис­танции пользуются большим успехом. Те, кто не нашел в себе сил бежать, могли пройти дистанцию со скандинавскими палками.

В этом году на старт зарегистрировалось более 6 тыс. участников в разных возрастных категориях – от подростков до почтенных аксакалов, своим примером показывающих и доказывающих: движение – это жизнь. Так, бывший врач 77-летний пенсионер Ордабек Маденулы не скрывает, что поддерживать спортивную форму ему помогают ежедневные занятия ходьбой, разминка и правильное питание. А еще – позитивный настрой по отношению к окружаю­щим и жизни вообще.

Игорь Кравчюк на марафон приехал из Алматы. В его календаре Shymkent Marathon занимает особое место, в нем мужчина планирует свое участие заранее. А привлекает его не только возможность проверить свои силы, улучшить результат, но и прочувствовать особую атмосферу соревнований, которая царит во время забега.

В этот раз марафонец вышел на старт вместе со своей супругой. Он подчеркивает, что для него главное – участие, удовольствие от атмосферы соревнования и возможность проверить свои силы.

Учитель физкультуры частной школы ADAN Анастассия Туркина в марафоне участвует впервые. Для мастера спорта по легкой атлетике первый блин не оказался комом. Педагог вошла в десятку лучших бегунов, получив в награду не только медаль, но и незабываемые эмоции. К тому же ее пример важен для воспитанников, поможет осознать им, что уроки физкультуры не менее важны, чем математика или иностранный язык.

Обладатели трех первых мест на всех дистанциях получили солидное материальное поощрение. Команда победителей оказалась интернациональной: Зикрулло Маматкулов прибыл из Ферганы (Узбекистан), Аман Нуркельды и Ольга Сауп – из Алматы, Вячеслав Кордонов – из Волгограда (Россия), Катерина Василенко – из Украины, Анастасия Елисеева – из Шахтинска.

Призовой фонд марафона составил 14 млн тенге. Ну а те, кому не удалось ворваться в число лидеров, продолжат тренировки, чтобы через год снова влиться в ряды бегунов и попытаться взять реванш.