Олимпиада для сельских школьников впервые была организована в 2023 году

Фото: Минпросвещения

24 сентября в Казахстане стартует I (школьный) этап республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам для учащихся сельских школ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

По данным ведомства, в этом году для участие в интеллектуальных состязаниях зарегистрировались более 125 тысяч школьников, что на 12 тысяч больше, чем в прошлом году. Соревнования проходят на цифровой платформе smart.daryn.kz и завершатся 28 сентября.

Олимпиада для сельских школьников впервые была организована в 2023 году. Ее цель – выявление и поддержка талантливых детей из сельских и отдаленных регионов, обеспечение равного доступа к качественному образованию и развитие интеллектуального потенциала учащихся.

Олимпиада проходит по 13 предметам естественно-математического и общественно-гуманитарного циклов и включает четыре этапа: I этап (школьный, отборочный) – сентябрь; II этап (районный) – октябрь; III этап (областной) – ноябрь; IV этап (республиканский) – декабрь.

Особое внимание уделяется поддержке победителей прошлых лет: обладатели дипломов I степени предыдущей олимпиады допускаются к участию в финале вне конкурса при условии прохождения всех этапов.

«Результаты двухлетнего проведения олимпиады свидетельствуют о росте интереса и мотивации. Количество сельских школьников, завоевавших призовые места, увеличилось в 10 раз», – отметил директор РНПЦ «Дарын» Гаждембек Турсунов.

Финалисты олимпиады получают уникальную возможность обучаться в Республиканской заочной школе «Дарын», где занятия проводят ведущие педагоги – многократные победители республиканских и международных олимпиад. Здесь школьники углубленно изучают предметы, осваивают стратегии подготовки и учатся эффективно использовать современные образовательные ресурсы.