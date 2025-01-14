Религиозную рознь пропагандировали среди детей в пансионате Атырау

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Атырау выявили факт распространения литературы, пропагандирующей религиозную рознь через одну из благотворительных организаций, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК

Согласно заключению экспертизы, материалы, распространяемые среди несовершеннолетних, признаны запрещенными на территории Казахстана.

На основании постановления Специализированного суда по административным правонарушениям города Атырау благотворительная организация признана виновной по ч.4 ст. 453 КоАП РК и ей назначено наказание в виде административного штрафа на сумму 516 880 тенге.

Кроме того, без соответствующего разрешения организация проводила обучение детей по религиозным направлениям, функционируя как пансионат.

В связи с этим по иску прокуратуры города отменена государственная регистрация четырех организаций, а также ликвидированы все пансионаты, добавили в надзорном органе.