Ремонт железнодорожных вокзалов завершили в пяти городах Казахстана

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Пресс-служба правительства РК сообщила о завершении ремонта пяти железнодорожных вокзалов - Экибастуза, Павлодара, Шымкента, Кызылорды и Туркестана, передает Kazpravda.kz

По данным Министерства транспорта РК, в 2024 году завершился ремонт вокзалов Кызылорды и Туркестана. В прошлом году также произведена реконструкция на вокзалах Шымкента и Павлодара. 28 февраля 2025 года был завершен ремонт вокзала Экибастуза.

Пропускная способность павлодарского вокзала увеличена с 3,5 тыс. до 4,5 тыс. человек в сутки. Площадь расширена с 4 900 до 5 400 кв. м.

На вокзале Шымкента пропускная способность выросла в 3 раза – с 2 тыс. до 6 тыс. человек в сутки. Площадь увеличена с 1 770 до 2 250 кв. м.

Пропускную способность экибастузского вокзала увеличили с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. человек в сутки. Площадь расширили с 2 395 до 2 505 кв. м.

Накануне на заседании правительства премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил завершить работы по ремонту и реконструкции железнодорожных вокзалов в текущем году.