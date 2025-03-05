Ремонт железнодорожных вокзалов завершили в пяти городах Казахстана

Транспорт
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Реконструкция вокзалов позволила значительно улучшить условия для пассажиров и повысить комфортность поездок

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Пресс-служба правительства РК сообщила о завершении ремонта пяти железнодорожных вокзалов  - Экибастуза, Павлодара, Шымкента, Кызылорды и Туркестана, передает Kazpravda.kz

По данным Министерства транспорта РК, в 2024 году завершился ремонт вокзалов Кызылорды и Туркестана. В прошлом году также произведена реконструкция на вокзалах Шымкента и Павлодара. 28 февраля 2025 года был завершен ремонт вокзала Экибастуза.

Пропускная способность павлодарского вокзала увеличена с 3,5 тыс. до 4,5 тыс. человек в сутки. Площадь расширена с 4 900 до 5 400 кв. м.

На вокзале Шымкента пропускная способность выросла в 3 раза – с 2 тыс. до 6 тыс. человек в сутки. Площадь увеличена с 1 770 до 2 250 кв. м.

Пропускную способность экибастузского вокзала увеличили с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. человек в сутки. Площадь расширили с 2 395 до 2 505 кв. м.

Накануне на заседании правительства премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил завершить работы по ремонту и реконструкции железнодорожных вокзалов в текущем году.

«Я давал поручение по вокзалам. Это очень важный вопрос, касающийся нашего имиджа, поэтому эти работы надо завершить в этом году», - подчеркнул Олжас Бектенов.

 

#ремонт #реконструкция #вокзалы

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