В цехах машиностроительного предприятия по-прежнему царит тот самый «инженерный дух»

Степногорское ТОО «Целингормаш» было соз­дано в 2001 году на базе бывшего ремонтно-механичес­кого завода, действовавшего при урановом флагмане – Целинном горно-химическом комбинате. И именно горно-металлургическое машинострое­ние по-прежнему остается основной сферой деятельности производства, занимающего сегодня в поселке Заводском промплощадку в 7,3 га.

В 2022 году завод пережил смену владельца. Новым собственником стал предприниматель Алексей Ерофеенко. С его приходом на предприятии началась новая глава истории. В компанию было вложено около 6 млрд тенге инвестиций. Приобретено новое зарубежное оборудование, расширена товарная линейка выпускаемой продукции.

Концепция же производства, по словам директора товарищества, осталась неизменной, изменилось только станочное оснащение предприятия. Сегодня завод, где работают 90 человек, в основном специализируется на ремонте и обслуживании оборудования обогатительных фабрик региона. Также здесь по заказу произ­водят запасные части и узлы к горно-шахтной технике, металлургическому и энергетическому оборудованию, запорную арматуру, железнодорожные детали, металлоконструкции.

Есть у ТОО «Целингормаш» лицензия и на изготовление взрывозащитного электротехнического оборудования, котлов высокого давления, контейнеров для радиоактивных материалов. Предприятие известно в регионе и за его пределами своим умением изготавливать продукцию на заказ.

Новые цеха здесь начали запускать постепенно.

– Несколько лет назад мы разделили заводское производство. Одна его часть – это по-прежнему участок горно-металлургического машино­строения, где все так же проек­тируют, изготавливают и ремонтируют заказной нестандарт: установки и агрегаты, относящиеся к различным добывающим и горно-обогатительным переделам, – рассказывает Алексей Ерофеенко. – Сюда же относится восстановление и выпуск новых узлов деталей, к примеру, таких как роторы, насосы, ролики, редукторы. Причем за последние два года их производство возросло.

На участке, обслуживающем заказы горняков и обогатителей, оснащенном 230 станками, работают чуть больше 40 человек. Костяк коллектива – так называемые старожилы, опытные работники, пришедшие сюда еще молодыми. Как и многие другие предприятия, ТОО «Целингормаш» так же остро ощущает дефицит кадров. Особенно не хватает токарей, фрезеровщиков, квалифицированных котельщиков.

– Выходим из положения как можем. Временно перебрасываем универсальных специалистов с одного производственного участка на другой. По-другому пока не получается, молодежь работать с металлом не хочет, – говорит Алексей Ерофеенко.

По словам собеседника, средняя зарплата на предприятии составляет 480 тыс. тенге. И это на сегодня, по утверждению руководителя, – один из наиболее высоких показателей заработка среди машиностроительных предприятий области.

Что же касается второй части заводского производства, то здесь освоили проектирование и выпуск различных металлоконструкций для строительства зданий и сооружений. Накоплен хороший опыт по изготовлению как типовых, так и нестандартных конструкций.

В две смены здесь в состоянии выдавать ежемесячно до 800 тонн этого вида изделий. Но это если есть соответствующие объемы и заказ срочный. Тогда привлекаются и дополнительные ресурсы. Сейчас же в стандартном рабочем режиме на заводе производят 250 тонн металлоконструкций.

В эту часть технологичес­ких мощностей предприятия серьез­ные инвес­тиции вкладывались в течение двух последних лет, поэтому сегодня здесь работают на оборудовании ведущих европейских брендов.

К примеру, немецкая линия сварки Kistler дает возможность собрать (сварить) двутавровую и тавровую балки с минимальным участием человека. Директор предприятия показывает на лежащую на земле огромную «свежесваренную» металлическую балку.

– Обычный сварщик потратил бы на эту работу целый день, если не больше, промышленный же робот делает ее за 22 минуты, – поясняет руководитель машиностроительного производства.

С помощью установки газовой и плазменной резки Zinser можно точно и быстро вырезать металлические листы любой формы и размера. Дробеструйная установка Gietart eco Blaster очистит поверхность металла, а линия для сверления и пиления профиля Kaltenbach сделает отверстия и распилит заготовку на нужные части. Основные заказчики металлоконструкций – АО «Алтыналмас», ТОО «RG Gold», ТОО «Норд Минералс Казахстан», ТОО «АИ Инжиниринг» и другие.

В среднесрочных планах заводчан – установка автоматизированной покрасочной линии. В еще одном новом цехе ПВХ выпускают пластиковые стеклопакеты. С недавних пор завод осваи­вает новое направление деятельности: здесь начали изготавливать и собирать жилые модули для вахтовых поселков.

На момент нашего приезда рабочие цеха вели сборку жилых благоустроенных блоков для золотоизвлекательной фабрики на юге республики. Сначала степногорские машиностроители заш­ли на объект как субподрядчики, но освоить им предстоит до 70% строительно-монтажных работ. Передвижные помещения, выполненные на базе контейнеров, снаружи будут обшиты сэндвич-панелями, оборудованы душевыми и санузлами. Такие модульные дома в любое время можно собрать или разобрать, перевезти и установить в требуемом месте.

Помимо производственных изменений, на предприятии происходят важные позитивные подвижки социального характера. К примеру, после длительного перерыва вновь открылась столовая, где заводчане питаются за счет работодателя.

Началось возведение энергоблока

