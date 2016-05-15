Рэпер L'ONE записал гимн Международных игр "Дети Азии"

Российский рэпер L’One снял клип на песню "Якутяночка", которая стала гимном Международных спортивных игр "Дети Азии", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на "Инстаграм" певца.
Записать данный трек певец мечтал на протяжении 3 лет.
"Считайте, что эта песня и видеоклип являются приглашением для всех жителей нашей страны и планеты Земля посетить мой город и эти игры. Добро пожаловать "в эти белые края", – написал L’One.
В 2000 году певец сам становился победителем игр в составе сборной по баскетболу.
"Являясь официальным послом Международных игр "Дети Азии" (победителем которых я в свое время был), приглашаю вас в гости с 5 по 17 июля. Покатаю вас на моем Паз-Кабриолете", – написал он на своей страничке.
Отметим, что режиссерское кресло занял сам L’One, а припев исполнила певица Варвара Визбор. В настоящий момент свежую работу L’One посмотрели уже свыше 700 тыс. пользователей.
Напомним, L’One, он же Леван Горозия, – российский рэпер русско-грузинского происхождения. С 2012 года начал сольное творчество с лейблом Black Star. Владелец собственной линии одежды Cosmokot, выпускаемой под брендом Black Star Wear.
Герои нового клипа L’One.
Добавим, что Международные спортивные игры "Дети Азии-2016" станут шестыми по счету. Соревнования спортсменов Азиатского региона пройдут по 22 видам спорта. Это – баскетбол, бокс, волейбол, дзюдо, борьба кураш, легкая атлетика, мас-рестлинг, настольный теннис, пауэрлифтинг по параолимпийской программе, плавание, пулевая стрельба, самба, вольная борьба стрельба из лука, стендовая стрельба, тхеквондо, футбол, хапсагай, художественная гимнастика, шахматы, шашки и якутские прыжки. К участию в играх допускаются сборные команды стран Азиатского континента, члены олимпийского совета Азии, куда входят 45 стран, в числе которых и Казахстан.
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